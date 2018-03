Stronach/Lugar: Können uns Zusammenarbeit mit allen Parteien vorstellen

Team Stronach schon im ersten Jahr wichtiger Faktor im Parlament

Wien (OTS) - "Wir können uns eine Zusammenarbeit mit allen im Parlament vertretenen Parteien vorstellen, sofern sie bereit sind, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Sicher auszuschließen ist, dass wir den Steigbügelhalter für eine Fortführung der rot-schwarzen Koalition machen. Denn wir wollen sinnvolle Inhalte umsetzen können und damit dem Stillstand, den Rot und Schwarz einzementiert haben, beenden", erklärte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die Fortführung der großen Koalition wäre jedenfalls ein großer Nachteil für Österreich. Das Wahlziel des Team Stronach liegt "bei 15 Prozent plus, denn erst dann ist es möglich gegen die Mehrheit von Rot und Schwarz anzukommen und etwas im Land zu bewegen." Ideologische Schubladen seien ein Relikt der Vergangenheit, betonte Lugar. Und weiter: "Wir denken praktisch und lösungsorientiert. Wir wollen weg vom Parteidenken, ich kann mir langfristig ein Parlament ganz ohne Parteien in ihrer jetzigen Form vorstellen. Ein Parlament, das allein auf dem freien Spiel der Kräfte basiert". Derzeit sei es so, dass man bei allen Parteien gute Leute und sinnvolle Lösungsansätze finden könne, wie zum Beispiel bei den Grünen mit ihrer Energiepolitik.

"Es gibt an die 900 Parteien in Österreich. Doch nur dem Team Stronach ist es gelungen, innerhalb eines Jahres zu einem wichtigen Faktor im Parlament zu werden", zog Lugar Bilanz. Den Grund für diese Entwicklung ortet Lugar darin, "dass wir unabhängig sind. Unser Blick richtet sich nicht auf parteipolitische Überlegungen, sondern auf best practise- Modelle auch im Ausland wie in Kanada oder Norwegen. Wir bieten Lösungen an, machen Sachpolitik, die frei ist von Ideologien und Lobbydenken." Parteigründer Frank Stronach brauche von niemandem etwas "und ist einzig und allein seinem Gewissen verpflichtet", so Lugar.

