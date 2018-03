ORF-"matinee" am 14. Juli: "Die Zauberflöte" und David Pountney in Bregenz, "Serafin on tour" in Erl

Außerdem: Kulturtipps der Woche

Wien (OTS) - Einen ersten Höhepunkt erreicht der sommerliche Festivalreigen in ORF 2 am 19. Juli mit der Live-Übertragung von Mozarts "Zauberflöte" von der Bregenzer Seebühne. Am Sonntag, dem 14. Juli 2013, zeigt die "matinee am Sonntag" ab 9.05 Uhr in ORF 2 in einer spannenden Dokumentation über Mythen und Legenden der "Zauberflöte", warum Mozarts Oper bis heute nichts von ihrer Magie eingebüßt hat. David Pountney begeht 2013 den zehnten und letzten Festspielsommer als Intendant der Bregenzer Festspiele und lädt das Publikum mit der neuen "Zauberflöten"-Inszenierung nochmals in seine bunte Fantasiewelt als Regisseur ein. Alle Facetten seines Wirkens beleuchtet Markus Greussing in "Der Festspieler - David Pountney in Bregenz" (10.00 Uhr). Danach setzt Publikumsliebling Harald Serafin seine Reise zu den österreichischen Sommerfestivals fort und blickt diesmal bei "Serafin on tour" (10.30 Uhr) hinter die Kulissen der Tiroler Festspiele Erl, wo die Neuinszenierung von Verdis "La Traviata" ansteht. Den Abschluss bilden die beliebten wöchentlichen "Kulturtipps". Durch den Vormittag führt Moderator Peter Schneeberger.

"Die Zauberflöte - Mozarts Vermächtnis" (9.05 Uhr)

Schon nach ihrer Premiere 1791 war die Zauberflöte eine der erfolgreichsten Opern ihrer Zeit. Dank ihrer vielen kulturhistorischen Anspielungen ist jedoch keine andere Oper so rätselhaft wie sie: Mozart und sein Librettist Schikaneder haben darin Symbole der Freimaurer und der Ägypter ebenso verarbeitet wie die Ideale der französischen Revolution, der Aufklärung und des Humanismus. Manche Historiker vermuten in der "Zauberflöte" eine verborgene freimaurerische Geheimbotschaft, andere wollen in ihr nur das künstlerische Vermächtnis des genialen Komponisten sehen. Die Entstehung der "Zauberflöte" hat durchaus etwas Geheimnisumwittertes an sich und selbst die abenteuerliche Odyssee der originalen Handschrift ist nicht frei davon. Um sie wurde gewürfelt, sie wurde gegen Orden eingetauscht und im Zweiten Weltkrieg aus dem brennenden Berlin evakuiert. Als Beutekunst gelangte sie nach dem Krieg in polnischen Besitz, bis Polens Premier Edward Gierek die Originalpartitur während eines Staatsbesuchs Erich Honecker übergab.

In ihrem Film gehen Axel Brüggemann und Axel Fuhrmann der spannenden Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der "Zauberflöte" auf den Grund. Gemeinsam mit dem Ägyptologen Jan Assmann, der Schikaneder-Biografin Eva Gesine Baur, dem Musikforscher Manfred Konrad und anderen Experten haben sie in Archiven und an Originalschauplätzen in Wien, Salzburg, Weimar und Berlin recherchiert und dabei erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert.

"Der Festspieler - David Pountney in Bregenz" (10.00 Uhr)

Er hat nochmal alle Hände voll zu tun: der Brite David Pountney inszeniert auf der weltgrößten Seebühne Mozarts "Zauberflöte" in einer tierisch-bunten Märchenlandschaft. Im Festspielhaus ermöglicht er abermals eine Opern-Entdeckung: die Uraufführung "Der Kaufmann von Venedig" des polnisch-britischen Komponisten André Tchaikowsky. Und auf der Werkstattbühne lässt er den australisch-isländischen Komponisten und Musiker Ben Frost den Science-Fiction-Klassiker "The Wasp Factory" als cooles Musiktheater realisieren. Für diese Uraufführung im Rahmen der Reihe "Kunst aus der Zeit" hat er das Libretto geschrieben.

Pountney, der das Festival am Bodensee als Fest für alle versteht, wartet diesen Sommer noch mit einer zusätzlichen Überraschung auf: Er konzipiert gleichsam als zeitkritische Anmerkung zur "Zauberflöte" eine Ausstellung in einer alten Kirche unter dem Titel "Trauer/Flöte". Die Dokumentation gibt erste Einblicke in diese Produktionen - und bietet noch mehr. Der Festspieler Pountney setzt nämlich in Bregenz exakt seit 25 Jahren markante künstlerische Signale: Unter anderem punktete er mit Wagners "Der fliegende Holländer" und Beethovens "Fidelio" auf der Seebühne sowie mit den Opern "König Roger" und "Die Passagierin" im Festspielhaus. Auch der Ausbau der zeitgenössischen Schiene KAZ und der Operetten-Schiene im Kornmarkttheater standen im Fokus des Briten. Die Dokumentation lässt die Ära David Pountney nicht unkritisch Revue passieren. Zu Wort kommen dabei auch Künstler und Festspielmacher der vergangenen Jahrzehnte. Gestaltung: Markus Greussing.

"Serafin on tour: Tiroler Festspiele Erl - La Traviata" (10.30 Uhr)

Als ehemaliger Intendant, der sein Festival weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt gemacht hat, weiß Harald Serafin um die Herausforderungen, die mit der Gründung und Erhaltung der Tiroler Festspiele Erl einhergingen. Zusammen mit Intendant, Dirigent und Regisseur Gustav Kuhn erforscht Harald Serafin nicht nur die Architektur des neuen Opernhauses, sondern staunt auch über die -selten praktizierte - gleichzeitige Ausübung von Inszenierung und musikalischer Leitung durch einen Künstler, wie sie der unermüdliche Gustav Kuhn auch am Beispiel der neuen "Traviata" meisterlich zeigt.

Serafin besucht ehemalige Mitstreiter und Konkurrenten bei den Proben hinter den Kulissen und nimmt sich - charmant, aber doch - auch kein Blatt vor den Mund, wenn er einmal etwas nicht "wunderbar" findet. Gestaltung: Christian Reichhold.

Kulturtipps (10.40 Uhr)

Was läuft zurzeit in der Kulturszene und was kommt demnächst groß heraus? Die "Kulturtipps" informieren über die wesentlichsten Ereignisse der Kulturwoche.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

