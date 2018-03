Walser: Eingeschlagener Weg Schmieds führt zu weiterem Auseinanderdriften von Neuer Mittelschule und AHS-Unterstufe

Grüne: Aussagen von Ministerin Schmied im krassen Gegensatz zur Wirklichkeit

Wien (OTS) - "Das was funktioniert ist die inhaltsleere PR-Abteilung der Unterrichtsministerin, aber weniger die Neue Mittelschule (NMS). Die zu Beginn des Projekts gemachten Versprechungen sind nicht eingehalten worden", sagt Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, und weiter: "Der aktuell eingeschlagene Weg von Unterrichtsministerin Schmied führt zu einem weiteren Auseinanderdriften von NMS und AHS-Unterstufe."

Laut Statistik Austria wird die Anzahl der SchülerInnen an der NMS bis 2030 um bis zu 15 Prozent sinken. An der AHS-Unterstufe wird hingegen eine Steigerung von bis zu 25 Prozent erwartet. "Eine Gemeinsame Schule für alle 10 bis 14-jährigen scheint weiterhin nicht das Ziel der Ministerin zu sein."

"Auch die von Schmied angesprochene hohe AbsolventInnenquote spiegelt nicht das Bild wider, welches besorgte Eltern und LehrerInnen schildern. Mir liegt unter anderem ein Mail einer Mutter vor, deren Tochter trotz Notendurchschnitt von 1,3 nicht an einer AHS aufgenommen worden ist", betont Walser. "Die Ministerin soll die versprochene Überleitung in die Gemeinsame Schule endlich einleiten und nicht die Behübschungsaktionen für die Neue Mittelschule fortsetzen."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at