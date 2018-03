Sommerfest 2013 im Wien-Haus - Netzwerken auf höchster Ebene

Wien (OTS) - Beim traditionellen Sommerfest im Wien-Haus in Brüssel, das Mittwochabend stattfand, überbrachte Gemeinderätin und Abgeordnete zum Landtag Tanja Wehsely den zahlreich erschienenen Gästen die Grußworte des Wiener Bürgermeisters. "Die Stadt Wien legt großen Wert auf die ausgezeichneten Beziehungen auf europäischer und internationaler Ebene. Vom Austausch in Wirtschaft, Politik und Administration profitieren wechselseitig die Stadt Wien und ihre Partner" so Wehsely. Der Wiener Bürgermeister sei in zahlreichen europäischen und internationalen Fragen engagiert. Eine wichtige Rolle spielt der Austausch zwischen den österreichischen Abgeordneten zum Wiener Landtag einerseits und jenen des Europäischen Parlaments andererseits. Erst kürzlich hätten die österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament im Wiener Landtag gesprochen, "Mit dem Wien-Haus ist die Stadt in Brüssel präsent - sie hat damit eine Antenne, die wie ein Früherkennungssystem Trends und Themen wahrnimmt: etwa bei Fragen der Daseinsvorsorge, der sozialen Dimension in Europa und der Herausforderung wie Städte als smart cities in Zukunft organisiert sein sollen. Das funktioniert nur mit einem guten Netzwerk. Beim Sommerfest werden Kontakte gepflegt, aktuelle Themen diskutiert und Projektideen entwickelt." Eine schöne Bestätigung ist aus Sicht der Gemeinderätin, die auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff) ist, das große Interesse am Wiener Modell der Ausbildungsgarantie für junge Menschen, "sehr häufig kommen Delegationen aus allen Teilen Europas nach Wien, um sich die Umsetzung unserer erfolgreichen Maßnahmen bei der Ausbildungsgarantie anzusehen. Hier sind wir in Wien, Vorbild für andere europäische Städte und sogar Länder", schloss Wehsely.

Der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, Gerhard Hirczi, betonte in seiner Eröffnungsrede, die Bedeutung der Vertretung in Brüssel. "Mit unserem Büro vertreten wir seit 1994 die wirtschaftlichen Interessen Wiens in der 'EU-Hauptstadt' und verfügen dadurch über ausgezeichnete Kontakte zu den EU-Institutionen. Die bewährte gute Zusammenarbeit und der Austausch auf europäischer Ebene ist aus Sicht der Wirtschaftsagentur unverzichtbarer Bestandteil der Wirtschaftspolitik einer wachsenden Stadt. Davon profitieren die Wiener Unternehmen und der Wirtschaftsstandort Wien."

Das Büro Brüssel der Wirtschaftsagentur Wien fungiert als Input-Geber und Informationsquelle in jenen Bereichen, die die Wirtschaftsagentur Wien mit ihrem Portfolio abdeckt. Darüber hinaus informiert sie Wiener Unternehmen zu relevanten Entwicklungen und Chancen auf europäischer Ebene.

Ingrid Schwab-Matkovits, Leiterin der EU-Abteilung des Burgenlandes, freut sich über die zahlreichen Besucher des Sommerevents. Die Zusammenarbeit mit den Akteuren in den europäischen Institutionen und Organisationen hat für das Burgenland größte Bedeutung. Hans Niessl setzt sich als Landeshauptmann und als Präsidiumsmitglied des Ausschuss der Regionen (AdR) für Europathemen im Burgenland und in Brüssel ein. Die Positionierung des Burgenlandes als Übergangsregion soll den wirtschaftlichen Aufholprozess des Burgenlands der letzten Jahre auch in der nächsten Programmperiode fortsetzen.

Das Burgenland hat mit seiner Energiepolitik und mit dem Fokus auf erneuerbare Energie konsequent den Weg der Ressourceneffizienz, des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit eingeschlagen und damit Pioniergeist bewiesen. Ein Weg, der in Europa immer mehr Anerkennung findet.

Unter den rund 250 Gästen befanden sich Abgeordnete zum Europäischen Parlament wie Jörg Leichtfried, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Evelyn Regner, Paul Rübig, Josef Weidenholzer sowie der österreichische Botschafter in Belgien und zur NATO Karl Schramek, weiters der Protokollchef des Europäischen Rates Leopold Radauer. Die Gäste kamen nicht nur aus den EU-Institutionen, sondern auch aus zahlreichen Länderbüros, Interessensvertretungen, Regional- und Städtenetzwerken, aber auch aus Medien, Kunst und Kultur.

Weinverkostung mit drei exzellenten Weingütern

Bei einem österreichischen Schmankerlbuffet konnten die Gäste im Rahmen einer Weinverkostung, zahlreiche Gespräche mit den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern Wiens und des Burgenlandes führen. Thomas und Ursula Podsenik vom Weingut Cobenzl der Stadt Wien brachten mit dem Wiener Gemischten Satz Senator, dem Gelben Muskateller Senator sowie dem Grünen Veltliner Pfeffer drei ausgezeichnete Weißweine zur Verkostung. Der junge Winzer Thomas Huber vom traditionellen Heurigen Fuhrgasslhuber führte seine Weißweine Riesling Nussberg, Gemischter Satz Klassik und Traminer Preussen vor. Aus dem Burgenland kamen die Rotweine Blaufränkisch 2011, Zweigelt Reserve 2011 und Pannoterra 2010 vom Weingut Salzl sowie eine südburgenländische Spezialität, hergestellt aus einer Selbstträgerrebe vom Weingut Mittl - der Uhudler Frizzante.

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Michaela Kauer

Wien-Haus in Brüssel

Telefon: +32 2 743 85 01

E-Mail: michaela.kauer @ wien.gv.at