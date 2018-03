Teil 2 der "Universum History"-Serie "Die Geschichte der Menschheit"

"Tyrannen und Demokraten" am 12. Juli im ORF

Wien (OTS) - Die Welt vor 5.000 Jahren: Die ersten Weltreiche übertreffen einander in blutigen Schlachten und furchtbaren Gemetzeln. In den Epochen davor hatte sich der Mensch als Entwickler erster Hochkulturen hervorgetan. Doch jetzt wird auch seine dunkle Seite sichtbar. Nach dem erfolgreichen Auftakt der "Universum History"-Serie "Die Geschichte der Menschheit" - Teil eins verfolgten am 5. Juli im Schnitt 228.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 18 Prozent Marktanteil - beleuchtet Teil zwei "Tyrannen und Demokraten" am Freitag, dem 12. Juli 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 das zerstörerische Potenzial des Menschen, aber auch die Entstehung erster philosophischer Denkweisen und religiöser Ansätze. Die weiteren Folgen der aufwendigen achtteiligen BBC-Doku-Reihe von Kathryn Taylor (deutsche Bearbeitung: Caroline Tann) stehen jeweils am Freitag um 22.40 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Brutale Eroberer versetzten die Welt vor 5.000 Jahren in Angst und Schrecken. Die Herrscher ihrer Zeit lassen die ersten Weltreiche -jenes der Assyrer und das der Perser - entstehen. Erstmals vereinen Imperatoren mehrere Völker und Stämme unter einem Namen. Sie prägen das Leben nachkommender Generationen, etwa durch die Einführung von Münzgeld und die Verbreitung des Alphabets.

Die neuen Herrscher beanspruchen alle irdische Macht für sich. Gleichzeitig beweist der Mensch Transzendenz, er sehnt sich nach überirdischer Entsprechung: So entstehen die ersten philosophischen Denkweisen und Religionen in diesem Zeitalter. In China formuliert Konfuzius die Richtlinien der idealen Lebensweise und der nordindische Prinz Gautama Siddhartha begründet auf seiner Suche nach Seelenfrieden den Buddhismus.

In Athen greift das Volk um 500 vor Christus nach Mitbestimmung: die Geburtsstunde der Demokratie. In der Schlacht von Marathon siegt die junge athenische Demokratie gegen die Übermacht der Perser. Aber auch Meinungsfreiheit und tolerierte Vielfalt waren schon damals ein brisantes Thema: Die Hinrichtung des unbequemen Gelehrten Sokrates stellt die Menschheit erstmals vor eine zentrale Frage: Wie viel Freiheit lässt eine Gesellschaft zu?

