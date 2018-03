Ab sofort: Elektro-Fahrzeuge direkt aus dem Supermarkt-Regal mieten!

Gutscheine für grüne Elektro-Fahrzeuge der Energie Steiermark in 105 SPAR-Filialen und 9 INTERSPAR-Märkten

Graz (OTS) - Die Handelskette SPAR erweitert ihr Angebot und bietet in 105 Filialen und 9 INTERSPAR-Märkten in der Steiermark und im südlichen Burgenland ab sofort auch grüne E-Autos, E-Roller und E-Bikes zur Vermietung an. Diese Österreich-Premiere ist Ergebnis einer Kooperation mit der Energie Steiermark. Gemeinsam will man der umweltfreundlichen "E-Mobility" Rückenwind geben. Das System ist einfach:

Gutscheine im Wert von 19,50 Euro direkt aus dem Regal bei der Kasse holen und an einem der insgesamt mehr als 50 Verleih-Standorte einlösen. Buchungen unter www.velovital.com. Pro Gutschein erhält man ein E-Bike, einen E-Scooter oder ein E-Trikke für einen ganzen Tag. Für zwei Gutscheine gibt es ein Elektro-Auto ohne Kilometer-Begrenzung.

DI Christian Purrer und DI Olaf Kieser, Vorstände der Energie Steiermark: "Wir erweitern jetzt unser Angebot in Sachen E-Mobility ganz gezielt, weil wir von der Innovations-Kraft dieses europaweit einzigartigen Vertriebsmodells überzeugt sind. Es positioniert uns als Dienstleister und vertieft die erfolgreiche grüne Partnerschaft mit SPAR."

Mag. Christoph Holzer (GF SPAR Steiermark und Südburgenland):

"SPAR und die Energie Steiermark bieten nun erstmals E-Mobilität in Form von Gutscheinkarten an. SPAR sorgt für den Vertrieb."

