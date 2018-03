WKÖ-Fachverband der Pensionskassen: Quartalsergebnis 02/2013: Das Jahr läuft stabil

Positive Performance vor schwierigem wirtschaftlichem Hintergrund

Wien (OTS/PWK530) - Nach dem guten Veranlagungserfolg von durchschnittlich +2,19 Prozent lag das Veranlagungsergebnis am Ende des 2. Quartals 2013 - trotz teils turbulenter Finanzmärkte - bei +0,82 Prozent. Vor dem Hintergrund dieses schwierigen wirtschaftlichen Umfelds verläuft damit die Performance im ersten Halbjahr insgesamt zufriedenstellend.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, über das Halbjahresergebnis: "Die Performance zeigt deutlich, dass die Veranlagung der Pensionskassen in einem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Ertrag erfolgt, sodass sich die Turbulenzen auf den Kapitalmärkten im Juni nicht im vollen Ausmaß auf das Veranlagungsergebnis auswirkten."

Die Ursache für das unruhige 2. Quartal auf den Finanzmärkten ist der globale Zinsanstieg um +0,5 Prozent. In den USA und in Asien scheint die Rezession derzeit überwunden, ein - wenn auch langsames -Wachstum der Wirtschaft wird in diesen für die Weltwirtschaft entscheidenden Regionen erwartet. In Europa und auch in der österreichischen Wirtschaft ist die Stagnation allerdings noch nicht beendet. Die Exporte bleiben gedämpft und die Warenproduktion bleibt niedrig. Die Zahl der Arbeitslosen ist weiterhin auf hohem Niveau.

Für das Jahr 2013 wird in Österreich ein Wirtschaftswachstum von +0,4 Prozent erwartet. In einigen europäischen Ländern dauert die Rezession weiter an und so wird für den gesamten Euroraum für das laufende Jahr ein Schrumpfen der Wirtschaft um -0,6 Prozent befürchtet.

Die Sanierung der öffentlichen Haushalte in Europa läuft wesentlich langsamer als geplant und es werden laufend neue Haushaltslücken auch in großen europäischen Staaten bekannt. Deutschland allerdings bleibt bisher von den Negativtrends verschont und kann auch 2013 mit einem leichten Wirtschaftswachstum rechnen.

Vor diesem Hintergrund ist der bisherige Veranlagungserfolg der Pensionskassen im ersten Halbjahr 2013 positiv zu bewerten. Die Veranlagung in einer Pensionskasse für ihre Kunden ist langfristig den meisten anderen Anlageformen überlegen: So hat sich der Wert von 100 Euro, die 1990 in eine Pensionskasse eingezahlt wurden, bis 2012 mehr als verdreifacht (siehe Download zur Grafik).

Bei Pensionskassenverträgen zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer monatlich Beiträge in Pensionskassen ein, die später in der Pension verzinst ausbezahlt werden. Derzeit haben rund 820.100 Österreicher Anspruch auf eine Firmenpension. Insgesamt veranlagen die 16 Pensionskassen ein Vermögen von rund 16,25 Mrd. Euro - sie sind damit der größte private Pensionszahler Österreichs. (PM)

