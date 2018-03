Stronach/Markowitz: Lebensmittel müssen für die Menschen leistbar bleiben

Wettbewerbsbehörde soll Konzerne endlich an die Kandare nehmen

Wien (OTS) - Angesichts der massiv angestiegenen Lebensmittelpreise fordert Team Stronach Konsumentenschutzsprecher Stefan Markowitz die Bundeswettbewerbsbehörde auf, die Lebensmittelkonzerne stärker an die Kandare zu nehmen. "Offenbar gibt es in Österreich noch immer massive Preisabsprachen und die Österreicher zahlen dadurch viel zu viel für ihren Einkauf. Damit muss Schluss gemacht werden. Die Güter des täglichen Bedarfs müssen für die Menschen leistbar bleiben", so Markowitz in Bezug auf den von der Arbeiterkammer veröffentlichten Preismonitor, wonach der "Einkaufskorb" mit Lebensmittel im Jahresvergleich um 8,2 Prozent gestiegen ist.

Markowitz verlangt, dass der Weg des Lebensmittels von der Produktion bis zum Verkaufsregal genau analysiert werden muss, um zu eruieren, warum es zu solchen horrenden Lebensmittelpreisen in Österreich überhaupt kommt. "Hier sind SPÖ-Konsumentenschutzminister Hundstorfer und ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner gefordert, rasch zu handeln."

Für den Team Stronach Konsumentenschutzsprecher ist es außerdem unverständlich, warum in Österreich die Lebensmittel um 16,7 Prozent mehr kosten als in Deutschland. "Dieser "Österreich-Aufschlag" ist inakzeptabel und gehört beseitigt", betont Markowitz.

