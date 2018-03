Bei Führerscheinausbildung immer Preise und Leistungen vergleichen

WKÖ-Fachverbandsobmann Wiedermann empfiehlt Versicherungsmodelle für Rückerstattung einbezahlter Kursbeiträge bei Insolvenz

Wien (OTS/PWK529) - Die Führerscheinausbildung ist keine Ware, sondern eine komplexe Unterrichtsdienstleitung. Preise und Leistungen der unterschiedlichen Fahrschulen sollten von den Fahrschülern und ihren Eltern als kritische Konsumenten vorab genau unter die Lupe genommen werden. Nur so könne man Kostenübersicht bewahren und mögliche spätere Zusatzkosten - häufig durch extra Fahrstunden -vorab kalkulieren, empfiehlt Herbert Wiedermann, Obmann des Fachverbandes Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Den Preis sollte man jedenfalls nie als alleiniges Kriterium für die Wahl einer Fahrschule heranziehen."

Ein beachtlicher Teil der Fahrschulen verzeichnet eine hohe Erfolgsquote bei Prüfungen von mehr als 85 Prozent. Ein fair kalkulierter Preis drückt in der Regel aus, dass in einer Fahrschule verantwortungsvoll zur Zufriedenheit der Kunden gearbeitet wird. "Ein umfassendes Ausbildungspaket erspart den Schülern am Ende oftmals mehr Zeit und Geld als ein vermeintliches Tiefstpreisangebot. Da der Umfang der Ausbildungspakete differiert, wird es bei den Fahrschulen immer Preisunterschiede geben. Ein genauer Vergleich, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Fahrschülers, lohnt sich immer", betont Wiedermann.

Jährlich setzen knapp 100.000 Fahrschüler bei ihrer Wahl der Fahrschule auf Vertrauen und Qualität. Die Fahrschulbranche verzeichnet generell eine vergleichsweise niedrige Fluktuation der Unternehmen, Insolvenzen kommen nur in Einzelfällen vor. Dennoch sollten Fahrschüler in den seltenen Fällen einer Schließung einer Fahrschule keinesfalls um Kursbeiträge umfallen, die sie im Voraus einbezahlt haben, signalisiert Wiedermann ein Bekenntnis der Branche zu einem Ausbau des Konsumentenschutzes.

Für Fahrschulen bestehen Auflagen zur Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Gründung, und sämtliche Bewilligungsinhaber haften zusätzlich mit ihrem Privatvermögen, wodurch ein erhöhter Schutz für Kunden gegeben sei, so Wiedermann. "Zusätzlich könnten Versicherungslösungen in Zukunft Abhilfe schaffen, um Kursteilnehmer im Insolvenzfall zur Gänze hinsichtlich einbezahlter Kursbeiträge schadlos zu halten."

Fahrschulbesitzer müssen den Betrieb ihrer Fahrschulen selbst leiten und dürfen gemäß Kraftfahrgesetz keine ständigen Geschäftsführer einsetzen. Problematisch sind in diesem Zusammenhang Überlegungen der Einführung einer Fahrschul-GmbH. Denn diese Gesellschaftsform stelle aufgrund der beschränkten Haftung Fahrschüler schlechter als bisher, warnt Wiedermann, Anlassfälle wie die Schließung einer Fahrschule in Wien heranzuziehen, um Vorschriften für den Berufszugang überstürzt zu ändern.

An Fahrschulen richtet der Fachverbandsobmann den Apell, unnötige teure Neuanschaffungen wie Autos der Luxuskategorie zu vermeiden, um hinterher nicht von hohen Kosten überrascht zu werden. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Bundessparte Transport und Verkehr

Dr. Stefan Ebner

Telefon: +43 (0)5 90 900 4028

Fax: +43 (0)5 90 900 257

E-Mail: stefan.ebner @ wko.at