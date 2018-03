Karlheinz Töchterle: Entwicklungsforschung als Mittel gegen globale Herausforderungen

BMWF vergibt erstmals Preis für Entwicklungsforschung - Hauptpreis an Centre for Development Research, Nachwuchspreis an Alexandra Grieshofer

Wien (OTS) - "Die Entwicklungsforschung ist ein wichtiges Feld, das sich mit aktuellen und zukünftigen globalen Herausforderungen befasst. Die Erkenntnisse die hier gewonnen werden, haben unmittelbaren Effekt auf die Lebenssituation zahlreicher Menschen in den ärmsten Ländern der Welt", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle anlässlich der Preisverleihung des ersten Preises für Entwicklungsforschung, die gestern im BMWF stattfand. Der neugeschaffene Preis, der im Zweijahresrhythmus vergeben wird, soll Bewusstsein und Anerkennung für die besten Projekte und Personen in diesem jungen und wichtigen Forschungsfeld schaffen. Ausgezeichnet wurde das Centre for Development Research (CDR) der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU). Unter diesem Dach vereinigt die BOKU mehr als 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die "Forschung für Entwicklung" betreiben und Wege gegen die ländliche Armut suchen. Neben dem Hauptpreis an das CDR wurde gestern auch ein Nachwuchspreis für den besten themenbezogenen Aufsatz überreicht. Dieser mit 2.000 Euro dotierte Preis geht an Mag. Alexandra Grieshofer, Studentin der internationalen Entwicklung in Wien.

Das CDR besteht aus über 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der BOKU, die zu Aspekten von ländlicher Armut und Ernährung forschen. Die Arbeitsschwerpunkte reichen von nachhaltiger Bodenwirtschaft über Schutz von Biodiversität und Wasserressourcen bis zu Fragen rund um nachhaltige und ökologische Land- und Waldwirtschaft sowie Tierzucht. Zusammen mit den Dissertanten beschäftigen sich an der BOKU mehr als 40 Personen mit Entwicklungsfragen. Gemeinsam mit diesen werden Lehrveranstaltungen abgehalten und Forschungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika durchgeführt. Die Entwicklungsforschung wurde im Entwicklungsplan und in der Leistungsvereinbarung festgeschrieben. Damit war die Universität für Bodenkultur Wien die erste Universität Österreichs, die Entwicklungsforschung auf diese Art und Weise institutionalisierte. Heute ist das CDR fixer Bestandteil der BOKU Wien, sowohl in der Entwicklungsforschung Österreichs und weltweit.

Mag. Alexandra Grieshofer, geb. am 26.03.1988 aus Bad Ischl, hat an der Universität Wien "Internationale Entwicklung" studiert. Der prämierte Artikel "Das Problem mit dem Anderen. Zum Beitrag eines relationalen Subjektverständnisses für eine aktualisierte Entwicklungsforschung" (als Exzerpt ihrer Diplomarbeit) bewegt sich im Licht ihres persönlichen Anliegens, dem oftmals genannten Theoriepessimismus in der Entwicklungsforschung entgegenzutreten und mittels eines transdisziplinären Zuganges auch konstruktive Vorschläge und Anregungen, im Sinne einer dialogischen Struktur der Interaktion und Kommunikation, ausarbeiten zu können.

Der Österreichische Preis für Entwicklungsforschung wird 2013 erstmals verliehen und besteht aus einem Haupt- und einem Nachwuchspreis. Er wird von der Kommission für Entwicklungsforschung bei der OeAD-GmbH (KEF) aus den Mitteln des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) alle zwei Jahre an wissenschaftlich tätige Personen bzw. Institutionen verliehen, die eine besondere Leistung in Bezug auf Forschung mit Fokus auf Entwicklungsländer erbracht haben (Publikationen, Projekte und Initiativen).

