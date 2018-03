Rauch zu Ministerhearing: Hat Faymann wieder Angst vorm Parlament?

Kategorische Ablehnung von SPÖ spricht Bände – SPÖ-Chef "Feigmann" vertraut Abgeordneten nicht

Wien, 11. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Offenbar hat SPÖ-Chef Faymann schon wieder Angst vorm Parlament. Das wissen wir, seit sich

Faymann mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, in den U-Ausschuss zu gehen und zu seiner Inseratenaffäre Antworten zu geben", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur kategorischen SPÖ-Ablehnung eines Ministerhearings im Parlament. Die ÖVP hat den Vorschlag gemacht, dass künftige Mitglieder von Bundesregierungen vor der Angelobung durch den Bundespräsidenten ein Hearing im Parlament absolvieren sollen. Das würde den Rückhalt der Bundesregierung im Nationalrat stärken, den Abgeordneten die Möglichkeit geben, die Regierungsmitglieder in spe unter die Lupe zu nehmen, und dadurch zu einer Aufwertung des Parlaments führen. "Offensichtlich will Faymann nicht, dass das Parlament durch eine Erweiterung seiner Kompetenzen aufgewertet wird. In seinem Abwehrkampf gegen mehr Demokratie bemüht Faymann eine Reihe eigenartiger Scheinargumente. Fakt ist: "Es geht nicht darum, die Rechte des Bundespräsidenten einzuschränken, vielmehr geht es um eine zusätzliche Legitimationsebene", so Rauch, der abschließend aber ein wenig Verständnis für die krisengebeutelte SPÖ zeigt:

"Sollte der SPÖ-Chef den abgesetzten Verteidigungsminister tatsächlich zum Gesundheitsminister machen, ist es natürlich ratsamer, den gescheiterten Verteidigungsminister nicht erneut dem Parlament am Silbertablett zu servieren." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch