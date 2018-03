Sommer Bergbahnen bieten Bergsommer mit Cool-Faktor

Imposante Gletscher, spektakuläre Speed-Erlebnisse & geniale Panorama-Ausblicke

Wien (OTS/PWK528) - Wenn es im Tal hochsommerlich heiß wird, ist die Flucht in die luftigen Höhen der österreichischen Berge eine Option mit allerhöchstem Cool-Faktor. On-Top der coolen Skala rangieren eisige Gletscher-Erlebnisse, Panorama-Blicke aus luftigen Höhen ebenso wie Speed-Action mit viel Fahrtwind, ob auf der Sommerrodel, am Mountainbike oder am Mega-Roller. Verantwortlich für diese sommerlich-coolen Angebote sind die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Das sind insgesamt 42 österreichische Seilbahnunternehmen, die ausgezeichnete Erlebnisangebote mit zertifizierter Qualitätsgarantie oben am Berg versprechen.

Berg-Erlebnisvielfalt vom Hintertuxer Gletscher bis zum Bikepark Wagrain

Wem an heißen Sommertagen sein Kühlschank zu klein, das kalte Duschwasser zu feucht und das dritte Untergeschoß der Tiefgarage zu stickig ist, dem kommen die garantiert kühlen Bergerlebnisse der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen gerade recht. Der Bergsommer mit garantiertem, extra großem Cool-Faktor bietet allerlei Möglichkeiten zur Hitzeflucht zwischen Eis Palast am Hintertuxer Gletscher und fahrtwind-kühlender Alpenachterbahn "Osttirodler" in Lienz, zwischen 20 Fahr-Minuten dauernder Blitzflucht aus Innsbruck hinauf auf die Nordkette oder kühlendem Bikevergnügen in Wagrain oder am Penken in Mayrhofen. Weitere Ideen gefällig: am Stubaier Gletscher kann man auch im Sommer auf "echtem" Schnee rodeln und am Kitzsteinhorn auf kühlen 3.000 m startend, den 200 Höhenmeter entfernten Kitzsteinhorn-Gipfel erklimmen. Fahrtwind der anderen Art versprechen die Monsterroller, mit denen es am Spieljoch in Fügen lustig-downhillmäßig talwärts geht. Und selbst wenn die prachtvollen Ausblicke von der Gerlitzen Alpe und aus dem nagelneuen, stylischen Panoramarestaurant am Karren, oberhalb von Dornbirn, einem warm ums Herz werden lassen, die Höhenlage sorgt - außen herum - für angenehm kühle Temperaturen.

Die Gletscher-Highlights der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Hintertuxer Gletscher, Zillertal, Tirol

Der Hintertuxer Gletscher, Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet, bietet im Sommer mit dem Gletscherflohpark, dem Natur Eis Palast und der Gletscher-Panoramaterrasse, herausragende hochalpine Erlebnisse weit über 3.000 m Höhe. Der Gletscherflohpark auf 3.250 m ist mit seiner Tubingbahn und einem Schneereifenkarussell sowie der Chance, auch mitten im Sommer eine Schneeballschlacht zu machen, perfekt für Kids. Der Natur Eis Palast ist ein Naturjuwel im ewigen Eis, bei dem die Welt der Gletscher hautnah erkundet wird, Einstieg in eine begehbare Gletscherspalte inklusive.

www.hintertuxergletscher.at

Stubaier Gletscher, Stubaital, Tirol

Rodelspaß im Schnee, eine neu errichtete Kapelle jenseits der 3.000 m Marke und die Gipfelplattform Top of Tyrol sind drei der sommerlichen Anziehungspunkte am Stubaier Gletscher. Mitten im Sommer auf einer 1,2 km langen Rodelbahn rodeln - echt, im Schnee, und nicht auf einer Sommerrodelbahn - verspricht die Gletscher-Rodelbahn auf der Schaufelschusspiste. Leihrodel stehen zur Verfügung. Winterliche Ausrüstung ist auch jetzt im Sommer empfehlenswert, kann aber auch ausgeborgt werden. Ein besinnlich-meditativer Rückzugsort am Gletscherrand ist die im Vorjahr errichtete kleine Kapelle am Schauflerjoch.

www.stubaier-gletscher.com

Kitzsteinhorn, Kaprun, Salzburg

Das Kitzsteinhorn hat im Sommer viele Facetten. Die hypermoderne Gipfelwelt 3.000 mit einem mehrere hundert Meter langen Erlebnis-Stollen und Ausblick auf den Nationalpark Hohe Tauern ist Grund genug, um über Österreichs höchste Seilbahnstütze den Weg "hinauf" zu wagen. Die Ice-Arena mit Rutschbahnen im Sommerschnee, Schneestrand fürs Sonnenbaden und Ice-Bar begeistert Kids wie Eltern gleichermaßen. Und wer immer schon einmal einen 3.000er erobern wollte, kann das am Kitzsteinhorn, alpine Ausrüstung und Trittsicherheit vorausgesetzt, jeden Mittwoch erstaunlich einfach und bequem machen. Von der Gipfelwelt 3.000, der Bergstation der Seilbahn, dauert der Aufstieg auf den 3.203 m hohen Kitzsteinhorn-Gipfel etwa 1 Stunde.

www.kitzsteinhorn.at

Die coolsten Speed-Erlebnisse der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Lienz in Osttirol

Sommerrodelbahnen gibt es viele. Die Königsklasse dieser schneelosen Rodelstrecken sind hypermoderne, supersichere "Alpine-Coaster", die im Sommer genauso wie im Winter und auch bei Regen in Betrieb sind. Genau so ein Alpine-Coaster ist der Osttirodler in Lienz in Osttirol. Und er ist einer der spektakulärsten und längsten seiner Art. 2,7 km lang zieht sich die Strecke, Panoramablicke auf Lienz inklusive, über viele Wellen, Jumps und Kreisel ins Tal.

www.lienzer-bergbahnen.at

Mayrhofen, Zillertal, Tirol

Mit dem Penken und dem Ahorn verspricht Mayrhofen zweierlei grundverschiedene Sommer-Attraktionen. Während der Penken als Mountainbike- & Actionberg gilt, ist der Ahorn der Genuss-Panoramaberg. Mountainbiker fühlen sich im Siebenten Himmel dank der vielen möglichen Touren, adrenalinhaltigen Singletrails und herausfordernden Downhill-Strecken. Heiß, auch am kühlen Berg, geht es auf den Kletter- und Klettersteigtouren her und wer den echten Weitblick sucht, der startet oben am Penken zu einem Paragleitflug. www.mayrhofner-bergbahnen.com

Wagrain, Salzburger Land

Auch Wagrain im Salzburger Land bietet seinen Gästen zwei alpine Welten - Bike-Action pur im Mountainbike Park bei der Seilbahn Flying Mozart und Familien-Idylle oben am Grafenberg, wo Wagraini's Natur-und Erlebniswelt wartet. Zurück zur coolen Action: Wolferl Mozart hätte seine Freude gehabt - die nach ihm benannte Seilbahn "Flying Mozart" ist für Biker der Schlüssel zu coolen Bike-Strecken & Co. Auf über 300 Höhenmetern breitet sich der Bikepark Wagrain aus - flowige Downhill- und Freeridestrecken inklusive. Der coole Mix an Trails, Jumps und Tables begeistert Einsteiger wie Bike-Pros. www.bergbahnen-wagrain.at

Spieljochbahn, Fügen im Zillertal, Tirol

Kinderklettergarten, Paragleit-Startplatz, Österreichs höchstgelegenes Schaubergwerk, ein interessanter Barfußwanderweg und der - dank ausreichend Fahrtwind - echt coole Monsterroller-Downhillspaß, sind die Attraktionen der Spieljochbahn in Fügen im Zillertal. Die Monsterroller sind überdimensionale Tretroller, die durch breite Stollenreifen ein besonders lässiges Downhill-Fahrgefühl bieten.

www.spieljochbahn.at

Panoramablicke mit Wow-Effekt der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Innsbrucker Nordketten Bahnen, Innsbruck, Tirol

Direkt aus der Stadt hinauf auf den Hausberg Innsbrucks, das 2.256 m hohe Hafelekar, geht es binnen 20 Fahr-Minuten. Die sommerlich-städtische Schwüle der Stadt lässt zurück, wer sich in die architektonisch außergewöhnliche Talstation der Hungerburgbahn, wie die Bergisel-Schanze auch von Stararchitektin Zaha Hadid gestaltet, begibt. Die Hungerburgbahn, die Seegrubenbahn und in weiterer Folge die Hafelekarbahn überwinden gemeinsam etwa 1.600 Höhenmeter und chauffieren die Gäste bequem dorthin, wo sie auch an heißesten Tagen in kühler klarer Luft den prächtigsten Panoramablick auf Innsbruck genießen können.

www.nordkette.com

Gerlitzen Alpe, Annenheim am Ossiacher See, Kärnten

Wenn ein Bad im Ossiacher See keine Abkühlung mehr bringt, dann verspricht das Motto der Gerlitzen Alpe wohltuende Erfrischung -binnen 20 Minuten vom See zum Berg - lautet das Versprechen. Nicht länger dauert es, bis man vom Ossiacher See mit der Kanzelbahn und der Gipfelbahn hinauf auf die 1.911 m hohe Gerlitzen Alpe schwebt. Oben in der alpinen Kühle wartet der beste Blick auf halb Kärnten, der bis zum Gebirgszug der Karawanken im Süden sowie Hochalmspitze und Großglockner im Westen reicht. Eine neue Aussichtsplattform im Gipfelbereich macht diesen Ausblick noch attraktiver. www.gerlitzen.com

Karren, Dornbirn, Vorarlberg

Der Panoramablick vom Karren hinunter auf Dornbirn, das Rheintal, den Bodensee und die Schweizer Berge war immer schon eine Wucht. Doch erst das neue, modern-stylische Panoramarestaurant mit Endlos-Glasflächen sorgt für Wow-Effekte besonderer Art. Bei so viel Ausblick, der den Mund - des Schauens und Staunens wegen - offen stehen lässt, laufen die Gourmet-Genüsse des neuen Restaurants Gefahr, zu Statisten zu werden.

www.karren.at

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Die "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" - das sind 42 Themenberge in ganz Österreich - bilden seit 2001 eine bis heute im Alpenraum einzigartige Initiative für herausragende Berg-Erlebnisse mit regelmäßig streng geprüften Qualitätsstandards. Themenberge gibt es mit vier verschiedenen Erlebnis-Spezialisierungen: ABENTEUER (5 Themenberge), FAMILY (30), GENUSS (3) und PANORAMA & NATURERLEBNIS (8). Details: www.sommer-bergbahnen.at (PM)

Weitere Medien-Informationen & Fotos:

Oliver Pichler & Partner

Schellinggasse 1/2/5, 1010 Wien, Österreich

Tel: +43 - (0)1 - 512 87 37 - 0, Fax: - 70

E-Mail: office @ o-pichler.at

Journalisten-Servicebereich (Text- & Foto-Down-loads):

www.o-pichler.at/SommerBergbahnen

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Fachverband der Seilbahnen Österreichs - Marketing Forum

Ansprechpartnerin: Mag. (FH) Ricarda Rubik

Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien, Österreich

Tel.: +43 - (0)1 - 503 78 02, Fax: +43 - (0)1 - 503 78 47

E-Mail: marketingforum.seilbahnen @ wko.at