Unterstützungserklärungen: NEOS gelingt "sensationeller Anschlusstreffer" in Vorarlberg!

Landessprecher Loacker und sein Team nahmen "zahlreiche Hürden mit Gelassenheit"

Wien (OTS) - Nach dem Paukenschlag in Wien, wo NEOS bereits mit Stichtag 9. Juli mehr als genug Unterstützungserklärungen vorweisen konnte und somit den bundesweiten Antritt fixierte, sorgen Gerald Loacker und sein Team in Vorarlberg für die nächste rekordverdächtige Einreichung!

"Wir haben zum ehestmöglichen Termin doppelt so viele Unterstützungserklärungen bei der Wahlbehörde eingereicht wie für einen Antritt bei der NR-Wahl nötig waren", so der NEOS Landessprecher und Listenzweite in Vorarlberg. "Unser Team war seit 9. Juli jeden Tag unterwegs und hat gesammelt - mit durchschlagendem Erfolg", bedankte sich Loacker bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

"Die Altparteien haben gegen Konkurrenz gut vorgesorgt - und uns zahlreiche Hürden in den Weg gelegt", so Loacker, "zum Glück sind wir flexibel und motiviert genug, um diese mit einer gewissen Gelassenheit zu nehmen. Ja, der Weg ist noch weit - aber wir scheuen die Mühen nicht, denn wir haben ein klares Ziel: Politische Erneuerung!"

Matthias Strolz, NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat in Vorarlberg, freut sich doppelt über das gewonnene Heimspiel: "Mit dem sensationellen Anschlusstreffer in meiner Heimat ist neben dem starken Anstoß in Wien eine Fortsetzung der unglaublichen Mobilisierungswelle gelungen, die NEOS in Österreich auslöst - und die uns ins Parlament tragen wird."

