Jank/Kraft-Kinz: Unternehmen können ihre Bonität jetzt selbst prüfen

Wirtschaftskammer Wien und Raiffeisen in Wien haben KMU BonitätsRechner entwickelt

Wien (OTS) - Unternehmen können kostenfrei ihre Bonität überprüfen und Szenarien zur Bonitätssteigerung erstellen - geförderte WIFI-Unternehmensberatung im Bereich Bonitätsmanagement.

Langsam kommt die Wirtschaft wieder in Schwung. Das WIFO prognostiziert eine leichte Aufwärtstendenz im 2. Halbjahr, das Wirtschaftswachstum wird dieses Jahr 0,4 Prozent betragen. 2014 wird es sich dann auf 1,6 Prozent beschleunigen. Das wäre auch die richtige Zeit, um Anreize für die Investitionsbereitschaft der Unternehmer zu setzen. Denn für viele kleine und mittlere Betriebe wird es aufwändiger, Kredite zu bekommen. Unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie neue Eigenkapitalvorschriften für Banken prägen das Finanzierungsgeschäft. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie sich noch präziser auf ein Finanzierungsgespräch bei Banken vorbereiten müssen. Deshalb haben Wirtschaftskammer Wien, die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und das WIFI Unternehmerservice der WKÖ einen KMU BonitätsRechner entwickelt. Dieser gibt den Betrieben erstmals entscheidende Informationen über die Bonität des Unternehmens und Anleitung, wie sie ihr Rating erhöhen können.

"Dem Rückgrat der heimischen Wirtschaft - den kleinen und mittelständischen Betrieben - geben wir mit dem BonitätsRechner ein Werkzeug zur professionellen Vorbereitung auf Finanzierungsgespräche. Eine gründliche Vorbereitung und plausible Argumentationslinie ist der halbe Erfolg auf dem Weg zur Finanzierung", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, und setzt hohe Erwartungen in das Internet-Ratingtool: "Wir gehen davon aus, dass viele tausend Unternehmer den BonitätsRechner verwenden und sich professionell, kostenfrei, einfach und bequem am eigenen Schreibtisch auf Bankgespräche vorbereiten werden."

Gemeinsam für die Wiener Wirtschaft - das ist der Leitgedanke von Raiffeisen Handel und Gewerbe in Wien. Georg Kraft-Kinz, Generaldirektor Stv. der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: "Wir wollen die Wiener Wirtschaft stärken. Dazu haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien und dem WIFI Wien den neuen, kostenlosen und anonymen KMU BonitätsRechner entwickelt. Dieser bietet schnelle, wertvolle Unterstützung bei der Analyse der betriebswirtschaftlichen Unternehmensbonität und der vorausschauenden Unternehmensplanung. Wann, wenn nicht jetzt?", formuliert Kraft-Kinz eine Einladung an Unternehmen in Wien: "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Unternehmer die Niedrigzinsphase für ihre Investitionen zu nützen!"

Der KMU BonitätsRechner im Detail

Der BonitätsRechner steht allen 440.000 heimischen Betrieben zur Verfügung. Nach einer kurzen Einleitung werden die Unternehmer zu den sogenannten Softfacts befragt. Darin geht es beispielsweise um Vermögen und Gewinnverwendung, Unternehmens-Management, Controlling oder Planung. Diese Fragen werden durch eine Skalierung im Schulnotensystem beantwortet. Im Anschluss geht es zu den Hardfacts -also den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Eigenkapital, Umsatz, Gewinn, Fremdkapital, Einkommen, Vermögen, Lebenshaltungskosten. Das Programm erstellt daraufhin eine Bonitäts-Analyse der aktuellen Situation. Nun kann der Unternehmer betriebswirtschaftliche Veränderungen simulieren - beispielsweise die Stärkung der Eigenkapitalquote - und die Auswirkungen auf die Bonität berechnen. Der Abschlussbericht enthält wichtige Informationen, die für ein mögliches Bankgespräch benötigt werden, und verweist auf die Unterstützung bei der Realisierung von Verbesserungsmaßnahmen. Denn die Nutzer des KMU BonitätsRechners können beim WIFI Wien eine geförderte Unternehmensberatung rund um das Thema Bonitätsmanagement in Anspruch nehmen. Das Erstgespräch und ein Workshop sind kostenfrei, längere Beratungsleistungen werden von der WK Wien mit bis zu 75 Prozent gefördert.

Der KMU BonitätsRechner ist anonym, die Daten werden nicht gespeichert. Die Anwendung ist unter

http://wko.at/ratgeber/kmu-bonitaet oder auf der Homepage:

www.raiffeisenbank.at/hug abrufbar. "Der KMU BonitätsRechner ist ein Zeichen für die offene Kommunikation mit unseren Kunden", so Kraft-Kinz. "Mit diesem schnellen und einfachen Online-Werkzeug bereiten sich Unternehmer sehr gut auf notwendige Bankgespräche vor. Dadurch werden sie bei der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen unterstützt."

WK Wien erweitert Servicepalette

Die Wirtschaftskammer Wien hat im Zuge der aufkeimenden Finanzkrise im November 2008 eine Ombudsstelle für Unternehmensfinanzierung eingerichtet. Ziel: Wiener Betrieben in allen Finanzierungsfragen (Bilanz- und Bonitätsanalyse, Umschuldung, Förderungen, Kredite...) mögliche Lösungen aufzuzeigen. Knapp 5.000 Anfragen verzeichnete die Ombudsstelle bisher. Für Jank ist der KMU BonitätsRechner ein wertvoller Beitrag zur Erweiterung des praxisorientierten Serviceangebots der WK Wien und ein Meilenstein, wenn es darum geht, Unternehmen auf Gespräche mit Kreditgebern vorzubereiten: "Ein Kleinunternehmer, der seine betriebswirtschaftliche Situation und Bonität genau kennt und einen Finanzplan erstellt hat, wird die Bank von einer allfälligen Finanzierung besser überzeugen können. Der KMU BonitätsRechner wird den Unternehmern hier sehr gute Dienste leisten."

