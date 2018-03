Sicheren Schrittes durch das Schulleben / GORE-TEX® Kinderschuhe sorgen den ganzen Schultag über für dauerhaft trockene und wohl temperierte Füße

Feldkirchen/Westerham (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Eine bunte Schultüte in den Händen, ein neuer Schulranzen auf dem Rücken und ein fröhliches Lächeln im Gesicht. Der erste Schultag ist ein "Big Day" für alle Kinder - ein Erlebnis, welches sie für die Zukunft prägt. Damit sich die kleinen ABC-Schützen an diesem und allen weiteren Schultagen wohlfühlen, ist passendes Schuhwerk wichtig. Die Kinderschuhe sollten jedoch nicht nur cool aussehen, sondern auch funktional sein, denn der Schulalltag ist dynamisch:

unbekannte und spannende Sachen werden im Unterricht gelernt und ausprobiert, die Pausen sind dagegen für ausgiebiges Toben und Spielen auf dem Schulhof reserviert.

Drinnen - draußen, sitzen - rennen, warm - kalt: Kinderschuhe müssen den vielfältigen Herausforderungen des Schullebens gerecht werden. Deshalb sind Kinderschuhe mit GORE-TEX® Produkttechnologie genau die richtigen Schulkameraden. Die mikroporöse GORE-TEX® Membrane sorgt für ein optimales Fußklima, denn sie verhindert, dass Wasser und Feuchtigkeit beim hitzigen Toben auf dem Pausenhof eindringen kann. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass Schweiß und Wärme nach außen abtransportiert werden - somit bleiben die Füße der Schulkinder auch nach dem Toben auf dem Pausenhof dauerhaft trocken.

Jeder (Schul-) Tag ein weiterer "Big Day"

Für ein 360° Wohlbefinden an den Kinderfüßen sorgt die SURROUND[TM] Produkttechnologie. Das Besondere daran: Die GORE-TEX® Membrane umschließt den kompletten Fuß und sorgt somit für stets trockene und wohltemperierte Füße - sowohl von oben als auch von unten. Vergnügtem Pfützenhüpfen und Fangenspielen in den Pausen steht nichts mehr im Wege - und das ganz ohne nasse Socken. Jeder Schultagtag wird in GORE-TEX® Kinderschuhen somit zu einem Erlebnis und zu einem "Big Day".

Authentisch und persönlich: Familien testen GORE-TEX® Schuhe

Theorie ist gut, Praxis ist besser: 25 GORE-TEX® Markenbotschafterfamilien berichten im Jahr 2013 über die ganz persönlichen "Big Days" ihrer kleinen Helden in den GORE-TEX® Kinderschuhen. Auf ihren Blogs und Social Media Kanälen erzählen die Botschafterfamilien beispielsweise über den Schulanfang, die ersten Schritte oder den Sommerurlaub. Interessierte Eltern finden auf den zentralen Plattform http://bigdays.gore-tex.de eine Übersicht der Testberichte und können somit von den Erfahrungen der Botschafter profitieren.

Kinderschuhe mit der GORE-TEX® Produkttechnologie sowie mit der SURROUND Technologie[TM] gibt es von unterschiedlichen Markenpartnern wie Superfit, Primigi, Adidas, Viking oder Salewa.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

