Neuer österreichischer Jugenddelegierter für UNO-Generalversammlung in New York!

Der 24-jährige Aleks Semerciyan reist im Herbst als Jugendvertreter nach New York, um vor der UNO die Anliegen junger Menschen aus Österreich einzubringen.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) setzt sich als Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen für die direkte Beteiligung junger Menschen in politischen Prozessen ein, damit ihre Anliegen stärker berücksichtigt werden.

Auf internationaler Ebene ist die UNO das höchste politische Gremium, in dem Jugendliche mitwirken können: Jährlich sendet die BJV eine Person als Jugenddelegierte/n zur Generalversammlung nach New York, um sich dort für die Interessen junger Menschen einzusetzen. Jetzt steht mit Aleks Semerciyan der neue Jugenddelegierte für das Jahr 2013 fest!

Infos über den neuen Jugenddelegierten

Aleks Semerciyan ist 24 Jahre alt, kommt aus Wien und studiert dort Rechtswissenschaften. Er verbrachte ein Studienjahr im Ausland in den Niederlanden. Internationale Erfahrung sammelte er auch als Praktikant in der Österreichischen Botschaft in Washington DC (USA) und bei Model United Nations (UNO-Simulationskonferenzen) in Belgien und den Niederlanden.

Neben seinem Studium ist Aleks auch bei den Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs und beim Akademischen Forum für Außenpolitik engagiert.

Vorbereitung auf die UNO-Generalversammlung

Die Vorbereitungen auf die UNO-Generalversammlung sind bereits gestartet: "Ich freue mich schon auf die Zeit in New York, wo ich Jugendbelange direkt in die UNO einbringen kann. Vorab werde ich noch die Möglichkeit nutzen, mich mit jungen Menschen in Österreich über unterschiedliche Anliegen auszutauschen", so der neue Jugenddelegierte. Neben dem Treffen mit möglichst vielen Jugendlichen gab es bereits ein erstes Kennenlernen der anderen Jugenddelegierten aus Europa: "Drei Tage lang haben wir uns in Brüssel mit den wichtigsten Fragen beschäftigt, für die wir uns in New York gemeinsam stark machen wollen."

Besonders gespannt ist Aleks Semerciyan auf das Treffen mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und natürlich auf das Highlight für alle Jugenddelegierten: eine eigene Rede vor der UNO-Generalversammlung zu halten.

Jugendbeteiligung, Schutz und soziale Integration zentrale Anliegen

Der neue Jugenddelegierte zeigt auf, wie wichtig es ist, dass junge Menschen in das gesellschaftliche und politische Geschehen eingebunden sind: "Was heute entschieden wird, wirkt sich insbesondere auf junge Menschen aus, dementsprechend müssen wir uns für unsere Rechte und Anliegen engagieren! Kinder und Jugendliche machen einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Bevölkerungsstruktur aus, ihre Anliegen werden aber immer noch zu wenig berücksichtigt." Umso wichtiger sei daher, dass sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene Jugendbeteiligung tatsächlich ernst genommen wird - die UNO gehe hier mit gutem Beispiel voran.

Ein großes Anliegen ist dem Jugenddelegierten die Frage der Sozialen Integration. "Nach wie vor gibt es weltweit große soziale Ungerechtigkeiten zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Auch in Österreich wirkt sich die soziale Herkunft maßgeblich auf die Zukunft von Kindern und Jugendlichen aus. Hier muss insbesondere in den Bereichen Bildung und soziale Sicherheit gegengesteuert werden, damit diese Schieflagen ausbalanciert werden", betont Aleks Semerciyan.

Im internationalen Kontext will der Jugenddelegierte außerdem auf die vernachlässigte Rolle junger Menschen in der Konfliktprävention, beim Völkerstrafrecht und deren Stellung in bewaffneten Auseinandersetzungen aufmerksam machen. "Beispielsweise kommt der UNO eine wichtige Rolle dabei zu, wie junge Menschen vor kriegerischen Konflikten sowie dem Einsatz als Kindersoldaten geschützt werden können", erklärt Aleks Semerciyan.

Über das UNO-Jugenddelegierten-Projekt

Die Bundesjugendvertretung entsendet jährlich eine Person als Jugenddelegierte/n zur UNO-Generalversammlung. Während ihres Aufenthaltes in New York beraten Jugenddelegierte die Ständige Vertretung ihres Landes in Jugendfragen, vernetzen sich mit anderen Jugenddelegierten und nehmen an informellen Verhandlungen und dem 3. Komitee der UNO-Generalversammlung teil. Weitere Höhepunkte sind ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und eine eigene Rede über Jugendanliegen vor der Generalversammlung.

Der Jugenddelegierte für 2013, Aleks Semerciyan, wird ab Anfang Oktober rund zwei Wochen in New York sein.

Pressefotos zum Download, aktuelle Berichte über die laufenden Vorbereitungen sowie direkte Infos aus New York (ab Anfang Oktober) gibt es auf www.youthdelegate.at oder auf der Facebookseite

https://www.facebook.com/unyouthdelegate.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at