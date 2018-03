Bischöfe betonen Aktualität des Ökumenischen Sozialworts

15. Ökumenische Sommerakademie in Stift Kremsmünster eröffnet - Bischof Schwarz: Sozialwort ist Kompass der Gesellschaft in sozialen Fragen - Bischof Bünker: Ausgewogenes Verhältnis von Individualismus und Solidarität notwendig

Linz, 11.07.13 (KAP) Individualismus und Solidarität müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, damit das gesellschaftliche Zusammenleben gelingen kann. Das war der Tenor am ersten Tag der Ökumenischen Sommerakademie in Stift Kremsmünster, die am Mittwochnachmittag eröffnet wurde. Der lutherische Bischof Michael Bünker und der Linzer Bischof Ludwig Schwarz hoben in ihren Begrüßungsworten die Bedeutung des Ökumenischen Sozialworts hervor.

"Das Sozialwort wurde in Österreich zum Kompass der Gesellschaft in sozialen Fragen und es war und ist ein konstruktiver Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft entstanden", sagte Bischof Schwarz. Das Sozialwort und die darauf folgenden Maßnahmen und Diskussionen hätten von katholischer Seite her als Grundlage die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils von einer "dienenden Kirche".

Das Sozialwort wurde 2003 von 14 christlichen Kirchen in Österreich veröffentlicht. Dem vorausgegangen war ein mehr als dreijähriger Diskussionsprozess über soziale und gesellschaftliche Herausforderungen, denen sich die Kirchen zu stellen haben. Die wesentlichen Ergebnisse dieses Prozesses sind im Sozialwort angeführt.

Bischof Bünker ging in Kremsmünster auf aktuelle brennende Fragen der Gesellschaft ein: Wachsende Ungleichheit, Fragen nach Gerechtigkeit und der Zusammenhalt der Generationen sowie die Grenzen des Marktes seien Themen, die Menschen heute auf der ganzen Welt bewegen. Die christlichen Kirchen werden daher immer ihre Stimme zu sozialer Gerechtigkeit erheben, so Bünker. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), einem der Veranstalter der Tagung.

