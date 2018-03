Grüne Wien/Hebein zu Wiedereröffnung Josi: Einrichtung leistet wertvolle Arbeit für obdachlose Menschen

Wien (OTS) - Einen guten Start wünscht die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, der Obdachloseneinrichtung "JOSI" in der Josefstädterstraße, die nach Umbauarbeiten wiedereröffnet wird. "JOSI leistet wertvolle Arbeit für Menschen in Notlagen. Gerade die Niederschwelligkeit, die dort angeboten wird, stellt ein hohes Gut in der Sozialarbeit dar. Die tägliche Beziehungsarbeit mit obdachlosen Menschen ist eine große Herausforderung, vor allem weil auch die zunehmende Armutsmigration und vermehrte psychische Probleme der obdachlosen Menschen eine Rolle spielen", so Hebein.

Neben dem Angebot, mit SozialarbeiterInnen und BetreuerInnen über Probleme zu sprechen und Beratung einzuholen, bietet die JOSI die Möglichkeit zu Körperpflege, Essenszubereitung, Wäsche waschen und dem Deponieren von Wertsachen. Die MitarbeiterInnen der JOSI sind regelmäßig auf der Straße unterwegs und besuchen Betroffene in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld oder an verschiedenen öffentlichen Plätzen Wiens. Dabei informieren sie über Angebote für obdachlose Menschen, wie zum Beispiel die Vermittlung von Nachtschlafplätzen. Auch Unterhaltung und Freizeitgestaltung wird im Tageszentrum angeboten. Zeitungen, Bücher, Fernseher, Internetzugang, Tischfußball sowie ein jährliches Grillfest, der Besuch von kulturellen Veranstaltungen oder gemeinsame Ausflüge helfen den obdachlosen Menschen, sich sozial und gesundheitlich zu stabilisieren. Es ist gerade solchen Einrichtungen und dem guten Team der JOSI zu verdanken, dass in einer Großstadt wie Wien in den kalten Jahreszeiten niemand erfriert. Im Winter wurden 1400 obdachlose Menschen untergebracht", betont Hebein die wichtige Arbeit in der Obdachloseneinrichtung".

Soziale Arbeit hilft ihren Klienten, sie vor Verletzungen der Menschenwürde zu bewahren und setzt sich auch politisch dafür ein, dass Würde verletzendes Verhalten nicht toleriert wird. Den von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen wird mit Achtung, Wertschätzung und Respekt begegnet. "Jeder Mensch soll das Recht auf Hilfe in einer Notlage geltend machen können, unabhängig davon, auf welche Ursachen die Notlage zurück zu führen ist und welche Eigenschaften die Person mit sich bringt. Soziale Arbeit will gesellschaftliche Integration und soziale Gerechtigkeit. Gerade in Zeiten von Wirtschaftskrisen, wo Arme ärmer und Reiche reicher werden, ist dies ein hohes Gut", so Hebein abschließend.

