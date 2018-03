Neue Leiterin für Abteilung Physikalische Medizin und Rehabilitation bei Barmherzigen Schwestern

Wien (OTS) - Mit 1. Juli 2013 hat die Organisationseinheit Physikalische Medizin und Rehabilitation den offiziellen Status eines Institutes erhalten. Dieses wird von Primaria Dr.in Daniela Gattringer, MSc geleitet. Die gebürtige Linzerin arbeitet seit November 2012 im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern.

Der Bedarf an Leistungen des Faches Physikalische Medizin und Rehabilitation (1) steigt signifikant. Das ergibt sich aus der demographischen Entwicklung unserer Gesellschaft und der damit einhergehenden Änderung des Krankheitsspektrums. Bei vielen Patienten besteht eine therapiebedürftige Beeinträchtigung von Körperfunktionen oder -strukturen.

Durch Gründung einer eigenen Abteilung wird der Relevanz dieses Faches nun Rechnung getragen. "Mit der Schaffung des Institutes ist es möglich, unseren interdisziplinären Charakter zu schärfen. Der Patient profitiert von unterschiedlichen Therapiekonzepten: Wir holen den Patienten dort ab, wo er gerade steht und behandeln ab dem Aufenthalt an der Intensivstation sowie während des gesamten stationären Aufenthaltes. Auch die Nachsorge ist ein wesentlicher Punkt. Das spiegelt sich beispielsweise in unseren ambulanten Rehabilitationsprogrammen wieder. Aktuell gibt es eine ambulante Reha für Patienten mit Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates. Wir werden dieses Angebot im nächsten Schritt für Krebspatienten erweitern", meint Primaria Dr.in Daniela Gattringer, Msc.

Prim.in Dr.in Gattringer ist 38 Jahre alt und gebürtige Linzerin. 1999 promovierte sie an der Universität Wien. Nach der Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und dem Allgemeinen Krankenhaus Linz begann Gattringer ihre Fach-arztausbildung in Deutschland und beendete diese im Allgemeinen Krankenhaus Linz. Seither war sie dort als Oberärztin für Physikalische Medizin und Rehabilitation tätig. Als Zusatzausbildungen kann Gattringer u.a. den Abschluss eines interdisziplinären Führungskräftelehrganges, den Universitätslehrgang Gendermedizin an der Universität Wien sowie eine Osteopathie-Ausbildung aufweisen. Im November 2012 wechselte Gattringer ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, wo sie fortan für die Organisationseinheit Physikalische Medizin und Rehabilitation verantwortlich zeichnete.

Bild: Prim.a Dr.in Daniela Gattringer, MSc. übernimmt mit Juli die geschaffene Abteilung Physikalische Medizin und Physiotherapie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. (Quelle: Werner Harrer)

Vinzenz Gruppe: Medizin mit Qualität und Seele

Wir verbinden christliche Werte mit hoher medizinischer und pflegerischer Kompetenz sowie modernem, effizientem Management. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser und Einrichtungen für Rehabilitation und Kur stehen allen Menschen offen - ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. "Medizin mit Qualität und Seele" heißt dieses Prinzip in unserem Alltag.

Im Verbund der Vinzenz Gruppe werden die Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern Wien, Linz und Ried, das Orthopädische Spital Speising, das St. Josef-Krankenhaus, das Krankenhaus Göttlicher Heiland und das Herz-Jesu Krankenhaus (alle Wien) sowie die Pflegehäuser der Barmherzigen Schwestern Pflege GmbH in Wien und in Maria Anzbach geführt. Sie sind in rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Betriebsgesellschaften organisiert. Die Beteiligungen an diesen Betriebsgesellschaften werden direkt oder indirekt von der Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH verwaltet.

Weiters zählen die HerzReha Bad Ischl, an der eine gemeinsame Beteiligung mit der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft besteht, sowie das Kur- und Erholungszentrum Marienkron zur Vinzenz Gruppe. Beide sind durch einen Betriebsführungsvertrag mit der Gruppe verbunden.

Das Recht der Patienten und Bewohner auf Zuwendung, Respekt und auf Handeln von Mensch zu Mensch steht in allen Häusern an oberster Stelle. Laufende Initiativen für mehr Qualität in den Spitälern, Pflegehäusern und Einrichtungen für Rehabilitation und Kur haben immer nur ein Ziel: Vorteile für unsere Patientinnen und Patienten. In ihren Häusern setzt die Vinzenz Gruppe auf ein einheitliches, effizientes Management. Das sichert die Mittel, um die Menschen auch weiterhin qualitätsvoll betreuen zu können.

Weitere Informationen auf www.vinzenzgruppe.at

(1) Definition: Das Fach Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation umfasst die Prävention, Diagnostik und Behandlung von Krankheiten und Funktionsstörungen aller Organsysteme mittels multimodaler Therapiekonzepte bestehend aus Physio-, Ergotherapie und physikalischen Mitteln. Das Aufgabengebiet beinhaltet die Einschätzung des Rehabilitationsbedarfs und das Rehabilitationsmanagement. Ziel ist die Wiederherstellung oder Besserung der Körperfunktionen, der Aktivität und Partizipation.

Bildmaterial unter www.vinzenzgruppe.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Claus Hager, MBA, MSc

Leitung Servicebereich PR & Marketing

KH der Barmherzigen Schwestern Linz



4010 Linz, Seilerstätte 4

TEL: 0732/7677-4884

E-MAIL: claus.hager @ bhs.at

WEB: www.bhs-linz.at