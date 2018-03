Café Schwarzenberg für Goldenen Schani nominiert

Das älteste Ringstraßencafé, das Café Schwarzenberg, bietet seinen Gästen beste Kaffeehaustradition in einem der schönsten Gast- und Schanigärten Wiens

Wien (OTS) - Das Café Schwarzenberg am Kärntner Ring in Wien vereint die besten Seiten der Wiener Kaffeehauskultur: Tradition, kulinarischen Genuss, Kultur und außergewöhnliches Ambiente. Es lädt seine Gäste in der warmen Jahreszeit auch zum Genießen im wunderschönen Gastgarten ein. Der Schanigarten ist von prachtvoller Baukunst umgeben und eine Wohlfühl-Oase im Herzen Wiens. Dafür wurde das Café Schwarzenberg vor kurzem für den Goldenen Schani 2013 in der Kategorie klassischer Schanigarten nominiert. Der Preis wird jährlich von der Wirtschaftskammer Wien verliehen. Bei über 100 teilnehmenden Betrieben ist die Nominierung unter die drei schönsten Gast- und Schanigärten Wiens bereits eine besondere Auszeichnung.

Das Café Schwarzenberg mit seiner typisch Wiener Atmosphäre ist Treffpunkt für Stammgäste und Besucher aus aller Welt. Die Gäste schätzen die große Kaffeeauswahl, die hohe Kaffeequalität, die Mehlspeisen, die köstlichen Schmankerln der Wiener Küche sowie das breite Angebot an nationalen und internationalen Zeitungen. Im außergewöhnlichen Ambiente bietet das Café Schwarzenberg auch regelmäßig kulturelle Höhepunkte wie z. B. das bekannte Jazzfrühstück sowie Konzerte und Vernissagen. Das Café Schwarzenberg ist ein Betrieb der GOURMETGROUP.

Café Schwarzenberg: Kärntner Ring 17, 1010 Wien

T: +43/(0)1/512 89 98, office @ cafe-schwarzenberg.at www.cafe-schwarzenberg.at

