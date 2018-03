Wehsely bei Wiedereröffnung des Tageszentrums JOSI

Einrichtung von "wieder wohnen" kehrt zur U-Bahnstation Josefstädter Straße zurück

Wien (OTS) - 24 Monate war die JOSI, Tageszentrum für obdachlose Menschen, wegen des Umbaus der U-Bahnstation Josefstädter Straße im "Exil" in der Meidlinger Koppreitergasse. Anfang August kehrt die Einrichtung der "wieder wohnen" - Betreute Unterkünfte für wohnungslose Menschen gemeinnützige GmbH wieder in ihre angestammten Räumlichkeiten zurück. Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely, Fonds Soziales Wien-Geschäftsführer Peter Hacker und "wieder wohnen"-Geschäftsführerin Monika Wintersberger-Montorio feierten die Wiedereröffnung der umgebauten und renovierten JOSI vorab mit einer Vernissage.

48 Millionen für Wohnungslosenhilfe

In der JOSI finden akut obdachlose Menschen einen geschützten Raum vor, in dem sie sich tagsüber vom Leben auf der Straße erholen können. Hier bekommen sie Rat und Unterstützung, Möglichkeiten zur Körperpflege, zur Essenszubereitung, Wäsche zu waschen und Wertsachen zu deponieren. Im Jahr 2012 führte das JOSI-Team 5.947 Gespräche, noch mehr Menschen wurden vor Ort versorgt. Darüber hinaus waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tageszentrums 299 Mal auf Einsatz in der Straßensozialarbeit.

Tageszentren sind ein wichtiges Angebot im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe, für welche die Stadt Wien insgesamt rund 48 Millionen Euro jährlich aufwendet. "Wien ist eine starke, soziale Stadt. Die Unterstützung für die Schwächsten zeigt sich auch durch den solidarischen Schulterschluss, mit dem hier die Bezirke, die Wiener Linien und die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zusammengeholfen haben, damit das soziale Netz hält", sagt Stadträtin Sonja Wehsely anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung. Die Wiener Linien waren und sind der Vermieter der JOSI-Räume.

Anfang August zieht die JOSI zurück

Notwendig wurde die Übersiedlung der JOSI aus ihren seit fast 25 Jahren angestammten Räumen durch die Bauarbeiten am U-Bahnhof Josefstädter Straße. Die Wiener Linien hatten dem Tageszentrum für die Dauer der Sanierungsarbeiten einen Ersatzstandort in Meidling zur Verfügung gestellt. "Den Umgang mit Krisensituationen sind wir in der Wohnungslosenhilfe gewöhnt. Selbstverständlich haben wir da auch eine ganz plötzlich notwendige Übersiedlung geschafft", so Monika Wintersberger-Montorio, "wieder wohnen"-Geschäftsführerin. "Ohne die Unterstützung der Wiener Linien und des 12. Bezirks wäre es dennoch unmöglich gewesen, so schnell ein Ausweichquartier zu finden." Auch Peter Hacker, Geschäftsführer des für die Wiener Wohnungslosenhilfe zuständigen Fonds Soziales Wien, dankt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit: "Die Zusammenarbeit mit den Wiener Linien und mit den Bezirken Josefstadt und Ottakring ist hier immer schon sehr gut gewesen. Mein besonderer Dank geht auch an die Bezirksvorsteherin Gabriele Votava, die der JOSI in Meidling vorübergehend ein neues Zuhause gegeben hat."

Die Rückübersiedlung der JOSI wird nach Abschluss der noch ausständigen kleineren Arbeiten Anfang August erfolgen. Dafür muss die Einrichtung für zwei Tage geschlossen werden. "Ein so großes Tageszentrum umzusiedeln ist nicht ganz einfach. Dank der langen Vorbereitungsphase können wir den Umzug aber so rasch abwickeln, dass die JOSI währenddessen nur zwei Tage geschlossen werden muss. Grundsätzlich stehen wir auch in engem Austausch mit anderen Einrichtungen, so dass die Wohnungslosenhilfe diese Zeit gut überbrücken kann", sagte Einrichtungsleiter Alexander Minich am Rande der Veranstaltung.

Von der Straße zur Kunst

Anlässlich der Wiedereröffnung werden Gemälde gezeigt, die im Zuge des Projekts "Häutungen - von der Straße zur Kunst" in Kooperation mit dem KUNST HAUS WIEN Museum Hundertwasser und "Hunger auf Kunst und Kultur" von BesucherInnen des Tageszentrums angefertigt wurden. Den obdachlosen ProjektteilnehmerInnen wurde die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Kreativität zu beleben und so neue Impulse für sich selbst und ihr Umfeld setzen zu können. Durchgeführt wurde das Projekt im Rahmen von "Kultur-Transfair III", einer Projektschiene, die durch das MehrWERT Sponsoringprogramm der Erste Bank ermöglicht wird.

