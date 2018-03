BIENENFÜHRUNGEN IM NATURHISTORISCHEN MUSEUM BEI DER BIORAMA FAIR FAIR

"Wir freuen uns sehr, dieses Jahr einen Beitrag zur Fair Fair leisten zu können. Gerade in Zeiten, in denen es für den Konsumenten immer schwieriger wird, nachzuvollziehen, was auf seinem Teller landet, ist es notwendig, Bewusstsein zu schaffen - für die Lebensmittel, die er zu sich nimmt, seine Umwelt, sein Kaufverhalten und in weiterer Folge für sich selbst", erklärt NHM-Generaldirektor Christian Köberl. "Für das Naturhistorische Museum ist die Teilnahme an der Biorama-Messe mit den drei Führungen eine wunderbare Gelegenheit, eine aufgeschlossene, junge Zielgruppe für das Thema "Bienen" zu sensibilisieren und unserem Haus näher zu bringen."

Zum zweiten Mal veranstaltet Biorama, das Magazin für nachhaltigen Lebensstil, im Wiener Museumsquartier die Fair Fair. Etwa 50 Aussteller präsentieren in der Arena 21 und in der Ovalhalle im MQ ihre Produkte und bieten sie zum direkten Verkauf an. Kleine Pop-Up Stores von jungen Labels sowie europäische Marken, die auf fair produzierte Rohstoffe setzen oder ihre Produkte aus gebrauchten Gegenständen re- oder upcyclen, stellen aus. Das Naturhistorische Museum Wien beteiligt sich dieses Jahr mit drei Führungen zum Thema "Bienen" an der Messe für nachhaltige Produkte.

"Eine Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Wien ist für uns in mehrfacher Hinsicht naheliegend", meint Thomas Weber, Herausgeber von Biorama. "Zum einen sind es nur ein paar Schritte vom Veranstaltungsort der Fair Fair ins NHM, zum anderen kann man sich nirgendwo fundierter über unser diesjähriges Wappentier, die Honigbiene, informieren als im NHM." (C)

Mit etwa 20.000 Arten weltweit stellen Bienen einen bedeutenden Anteil der Biodioversität unserer Erde. In Co-Evolution mit den Blütenpflanzen haben sie eine erstaunliche Vielfalt an Lebensweisen und -formen entwickelt. Dabei spielen der Nestbau und das Sammeln des Blütenstaubs als Nahrung für die Larven eine entscheidende Rolle. Manche Arten legen als "Kuckucksbienen" ihre Eier in artfremde Nester. Andere wie die Honigbiene haben komplexe Staatengefüge entwickelt. Beim Rundgang in der Schausammlung und einem Blick hinter die Kulissen der wissenschaftlichen Sammlung des NHM wird die wundersame Welt der Bienen beleuchtet.

Einführung in die Sonnenwunderwelt der NHM- Museums BIENEN. (Bien ist übrigens der Überbegriff für das gesamte Bienenvolk)

(mit Verkostung von echtem Museumswabenhonig) solange der Vorrat reicht.

Spricht man von Bienen, denken die meisten Menschen an Honigbiene. Tatsächlich ist die Honigbiene jedoch nur eine von 690 in Österreich nachgewiesenen Bienenarten: Es gibt Schlürf- und Zottelbienen, Bunt-und Maskenbienen, Düster- und Blutbienen und viele mehr. Wie leben sie? Was bestäuben sie? Was tun sie für uns und was können wir für sie tun?

Deborah Sengl gestaltete für die BIORAMA FAIR FAIR eine Serie von Zeichnungen zum Thema Bienen. Seit jeher ist die Künstlerin der Tierwelt sehr verbunden, ihre Arbeiten sind immer auch als Schulterschluss von Kultur- und Naturgeschichte zu verstehen, sie widmet sich darin dem (unterdrückten, getarnten Tier) im Menschen. Die Auftragsarbeiten werden im Museumsquartier, Raum D gezeigt und in den kommenden Monaten versteigert. Der Verkaufserlös geht an des Naturhistorische Museum Wien (NHM) zum Erhalt der wertvollen Sammlung.

