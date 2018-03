ORF III mit Michael Haneke im Interview und der österreichischen Komödie "Geboren in Absurdistan"

Wien (OTS) - In seinem ersten Sommer nach 20 Jahren Intendanz in Mörbisch stellt Harald Serafin jede Woche ein anderes Festspiel-Highlight vor. Im ersten Teil von "Serafin on tour" besucht Harald Serafin am Freitag, dem 12. Juli, um 19.45 Uhr den barocken Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg, wo Intendant Michael Garschall dieses Jahr Otto Nicolais populärste deutsche Lustspieloper "Die lustigen Weiber von Windsor" angesetzt hat. Mit den komödiantischen Verwicklungen und Verwechslungen rund um den Möchtegern-Don-Juan Sir John Falstaff hat auch Harald Serafin seinen Spaß und trifft - kurz vor der Premiere - auf ein bestens gelauntes Sängerensemble unter der Leitung von Dirigent Christoph Campestrini und Regisseur Andy Halwaxx.

In den "Österreichischen Film"-Abend startet ORF III um 20.15 Uhr mit der Komödie "Geboren in Absurdistan" von dem persischen Filmemacher Houchang Allahyari. In einem Wiener Spital kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung: Die Neugeborenen eines österreichischen Ehepaares und einer türkischen Gastarbeiterfamilie werden vertauscht. Als der Irrtum rückgängig gemacht werden soll, stellt sich heraus, dass man die türkische Familie samt Baby abgeschoben hat. Das österreichische Paar (Karl Markovics und Julia Stemberger) macht sich auf, sein Kind zurückzuholen.

Um 22.10 Uhr zeigt ORF III den österreichischen Regisseur und Oscar-Preisträger Michael Haneke im Gespräch mit Michael Kerbler. "Es war nie mein vorderstes Interesse, möglichst konsumierbare Filme zu machen - sonst hätte ich schon seit zwanzig Jahren andere Filme gemacht", hat Filmregisseur Michael Haneke einmal gesagt. Diese Aussage Hanekes trifft wohl auf sein gesamtes Schaffen zu. Haneke will mit seinen Filmen verunsichern, Sehgewohnheiten infrage stellen. Das Thema Gewalt durchzieht Hanekes Werk, doch ihm geht es um das genaue Hinsehen und um die Auseinandersetzung mit der ungeschönten Realität von Gewalt. Weiters geht es in dem Gespräch um die Auffassung des Regisseurs vom Film als Kunstwerk: Film ist für Haneke dann Kunst, wenn eine Auseinandersetzung mit der Frage der Entsprechung von Inhalt und Form stattfindet. Die Darstellung muss dialogfähig sein, indem sie das Gegenüber in Form des Publikums ernst nimmt. Das Gespräch fand im Sitzungssaal des Nationalrats statt.

