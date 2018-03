ORF-Kultursommer 2013 auf ORF.at, der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - Der ORF widmet dem Kultursommer neben umfangreichen Fernseh- und Radioangeboten auch online und im Teletext breiten Raum - mit einem eigenen Sonderkanal auf news.ORF.at, zahlreichen Video-on-Demand- und Live-Stream-Angeboten auf der ORF-TVthek sowie umfassenden Infos im ORF TELETEXT.

Das ORF.at-Netzwerk wird ausführlich über die Highlights des ORF-Kultursommers berichten und wieder bei den großen Festspielproduktionen am Veranstaltungsort sein. Unter

http://news.ORF.at/festspielhighlights ist seit 10. Juli dafür ein

Sonderkanal eingerichtet.

Der Bogen reicht dabei von "La Bohème" in St. Margarethen über die Seefestspiele Mörbisch bis nach Bregenz, wo man heuer die Seebühnenversion der "Zauberflöte" mit Spannung erwartet. Neben dem Festival für Alte Musik in Innsbruck ("La clemenza di Tito") werden die Salzburger Festspiele einer der Schwerpunkte dieses Kultursommers auf ORF.at sein: So berichtet ORF.at dabei über die neue Arbeit von Regiestar Alvis Hermanis ("Gawain"), Michael Thalheimers "Jungfrau von Orléans", die Highlights aus dem beeindruckenden Opernprogramm mit Starbesetzung sowie über Bastian Krafts "Jedermann" beim "Young Director's Project". Bewegendes steht schließlich beim ImPulsTanz in Wien im Fokus: Von Fabre bis Vandekeybus lautet hier das Motto.

Weiters ist auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) ein eigener Video-on-Demand-Themenschwerpunkt zum Festspielsommer eingerichtet, außerdem sind Live-Streams diverser Sendungen geplant.

Auch der ORF TELETEXT bietet sein bewährtes Infoservice an und berichtet im Magazin Kultur und Show (Seite 107, 110 bzw. ab Seite 190) ausführlich über die Highlights der Salzburger und Bregenzer Festspiele. Zusätzlich finden die Leser/innen auf Seite 415 für beide Events das detaillierte Festspielprogramm mit allen Terminen und Beginnzeiten.

