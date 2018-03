FPÖ-TV: FPÖ fordert harte Haltung gegen USA wegen Spionage-Skandals

Musikschul-Projekt im Semmelweis-Areal gibt Rätsel auf

Wien (OTS) - Der große Bruder aus Amerika spioniert uns alle aus. Was der ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiter Edward Snowden bekannt gemacht hat, schockiert die davon betroffenen Bürger Europas. Die Regierenden hingegen lässt es ziemlich kalt. Sie finden nicht einmal scharfe Worte und schrecken davor zurück, Konsequenzen wenigstens anzudrohen. Die FPÖ fordert sowohl auf diplomatischer als auch auf strafrechtlicher Ebene Aktivitäten ein, anstatt "zu buckeln und sich devot alles gefallen zu lassen", so FPÖ-Obmann HC Strache.

Die jüngsten Enthüllungen zeigen deutlich, wie sehr wir bereits zu gläsernen Menschen geworden sind. Dazu bedarf es nicht erst der USA, auch die EU arbeitet intensiv an einer totalen Überwachung ihrer Bürger. Diesen Kontrollwahn prangert die FPÖ als Verfechterin der Grund- und Freiheitsrechte seit jeher an. Sie will - im Gegensatz zu den Regierenden - dem Volk mehr Macht geben. Verfassungssprecher Harald Stefan bringt die Programmatik der FPÖ zum Thema Demokratie und Verfassung im FPÖ-TV-Interview auf den Punkt.

Immer wieder gerät die rot-grüne Stadtregierung in Wien unter den Verdacht, Immobilienspekulanten zu begünstigen. FPÖ-TV hat bereits über das Luxuswohnprojekt der "Danube Flats" in Donaustadt berichtet. Ähnliches bahnt sich vielleicht auf dem Areal der Semmelweis-Frauenklinik in Währing an. Dort ist zwar vorerst eine Musikschule eingezogen, doch das Projekt könnte nur Tarnung für ganz andere Interessen sein, wie nun sogar der Gründer befürchtet. Und auch die Anrainer wurden im Regen stehen gelassen.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

