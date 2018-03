LR Ragger: "100 Tage Stillstand- 100 Tage pure Parteipolitik"

Je karger die Leistungen desto größer das Selbstlob der Linkskoalition

Klagenfurt (OTS) - "Je karger die Leistungen, desto größer der Selbstlob", so faßt der Landesobmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger die Bilanz der ersten 100 Tage der Kärntner Linkskoalition zusammen.

Ihr einziger "Erfolg" lag darin, alles zu beseitigen, was von den Freiheitlichen geschaffen worden ist. Wichtige Sozialleistungen, wie der Teuerungsausgleich oder das Jugendstartgeld werden ersatzlos gestrichen. Viel Geld wird für ein neues Logo vergeudet, um das Kärntner Symbol den Fürstenstein aus den Landesdokumenten zu streichen. "Viel Schein, weil es keine Leistung gibt", so Ragger. Nichtentscheiden und größtmögliche Bürokratie seien die Untugenden der neuen Regierungsmehrheit. Dabei riskiere die Koalition Hunderte Arbeitsplätze. Im Herbst 2012 wurde der Neubau von 851 Wohneinheiten in Kärnten im Wohnbauförderungsbeirat grundsatzgenehmigt. Seit 28.März habe die zuständige Referentin LhStv. Schaunig aber nur 120 Wohnungen davon freigegeben und von der Regierung beschließen lassen. Die Entwicklungsagentur werde zur "Unzeit" per Beschluss vernichtet, obwohl sie mitten in Verhandlungen über die Ansiedelung von über 50 italienischen Firmen steckt, die zumindest 500 neue Arbeitsplätze schaffen wollen.

Die Reputation und Kreditwürdigkeit Kärntens werden durch einen dubiosen "Kassasturz" aufs Spiel gesetzt. Um die Lage möglichst schlecht darzustellen, werden die wichtigsten Assets des Landesvermögens, die Anteile Kärntens an der Kelag und Eigentumsrechte an über 25.000 Wohnungen komplett unterschlagen. Die Koalition lege ein Budget vor, das die Nettoverschuldung massiv erhöht, ohne dass Wachstumsimpulse gesetzt werden. Die Mittel für Wohnbau und Förderung für Klein- und Mittelbetriebe werden gekürzt. Die Gesundheitsversorgung werde gefährdet. Die zuständige Gesundheits- und Spitalsreferentin LhStv. Dr. Beate Prettner fällt nur durch eine Farbbroschüre an alle Kärntner Haushalte (Gesundes Kärnten) und nichtssagende Aussagen auf. Gleichzeitig bringt sie ein Gesundheitsreformgesetz auf den Weg, welches das Land zu den massivsten Einsparungen in den Kärntens Spitälern in den letzten 50 Jahren verpflichtet. Die Kärntner Spitäler bekommen laut diesem Gesetz bis 2016 144,5 Millionen Euro weniger als bei der üblichen Preisentwicklung nötig wären. Prettner und die Koalition wollen dieses Gesetz im Eilzugstempo mit einer nur 14tägigen Begutachtungsfrist beschließen, ohne der Bevölkerung zu sagen, welche konkreten Einschnitte damit verbunden sind.

Die gesundheitliche Versorgung im Bezirk St. Veit werde durch die ersatzlose Streichung einer Radiologenstelle in Althofen massiv verschlechtert und die SPÖ blockiere jede Diskussion darüber im Landtag.

Drei Monate dauerte es, bis die neue Wohnbaureferentin Gabrielle Schaunig-Kanduth ein seit November 2012 fix und fertiges Gesetz zur Senkung der Mieten in die Regierung und dann in den Landtag brachte. "Dieses Arbeiten in Zeitlupentempo ist bezeichnend für die Linkskoalition. Gleichzeitig erkühnt sie sich, diese Trägheit noch als politischen "Erfolg" zu propagieren", so Ragger abschließend. (schluss)

