Lidl Österreich: In nur 10 Monaten 150.000 Facebook-Fans

Salzburg (OTS) - Den Usern gefallen die kreativen Posts auf der Facebook-Seite von Lidl Österreich, 150.000 Fans haben das mittlerweile per Mausklick bestätigt. Damit setzt der österreichische Lidl einmal mehr Akzente im heimischen Lebensmittelhandel.

Das Internet muss heute an jedem Ort und rund um die Uhr verfügbar sein. Das passiert über viele verschiedene Kanäle. Dabei werden immer neue Gebiete des digitalen Kosmos erschlossen - auch bei Lidl Österreich. Im vergangenen September fiel im Zuge der 360-Grad-Neuausrichtung des Handelsunternehmens der Startschuss für den Social-Media-Auftritt - seither geht der vernetzte Weg steil nach oben.

Überraschend vielfältig

Das Unternehmen hat auch außerhalb von Facebook eine Fangemeinde und bespielt deshalb gleich mehrere digitale Plattformen, um seine Kunden bestmöglich zu informieren. So rufen beispielsweise jedes Monat rund 450.000 Kunden die Homepage www.lidl.at auf, um die aktuellsten Angebote und die Filiale in der Nähe zu finden oder den Newsletter zu abonnieren. Andere wiederum interessieren sich für Rezepte oder Haushaltstipps und klicken auf die "Mahlzeit, Österreich"-Seite. Als Draufgabe hat der heimische Lidl einen YouTube-Channel eingerichtet. Dieser unterhält seine Besucher beispielsweise mit den aktuellen Werbespots. "Für uns ist das vor allem eine Chance, näher am Kunden zu sein. Digitale Medien sind sozusagen ein Sensor, um die Wünsche der Fans besser verstehen zu können", erklärt Brendan Proctor, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Lidl Österreich am Puls der Zeit

Die virtuellen Medien sind bereits gut und regelmäßig frequentiert, doch die digitale Welt dreht sich schnell und wird dabei immer facettenreicher. Lidl Österreich hat deshalb zwei Neuheiten in seine Online-Umgebung eingebettet. Seit Anfang Juni heftet Lidl die "Mahlzeit, Österreich"-Inhalte auf die virtuellen Pinnwände des sozialen Netzwerks Pinterest. Mit der Lidl-App kann man auch von unterwegs natürlich jederzeit mobil surfen und sich einen Überblick über die aktuellen Angebote in den Filialen verschaffen.

Dabei sein lohnt sich

Vorbeischauen und registrieren lohnt sich für Österreichs Lidl-Fans auf jeden Fall! Man wird nicht nur mit Informationen und unterhaltsamen Inhalten versorgt, sondern findet auf der Homepage und auf Facebook laufend spannende Gewinnspiele mit attraktiven Preisen.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

