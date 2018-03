Hundstorfer zu Abgabenstruktur: "Es geht um eine gerechte steuerliche Beteiligung!"

Arbeit entlasten, Millionenvermögen höher besteuern!

Wien (OTS/SK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer nahm gestern, Mittwoch, am "Standort-Hearing der Industrie", veranstaltet von der Industriellen Vereinigung (IV) in Wien, teil. Zur Frage nach einer Reform der Abgabenstruktur in Österreich bezog Hundstorfer klar Stellung: "Es braucht eine Verschiebung der Abgabenquote. Der Faktor Arbeit muss entlastet werden, demgegenüber muss die Gruppe der 78.000 MillionärInnen in Österreich einen größeren Beitrag leisten. Es geht um die Frage einer gerechten steuerlichen Beteiligung!" ****

Geladen waren an diesem Abend VertreterInnen aller Parteien, durch den Abend führte Gerald Groß.

Mantra-artige Forderungen nach Spar- und Effizienzmaßnahmen auf allen Ebenen wies Hundstorfer in seinen Statements zurück und betonte:

"Wenn wir uns die Arbeitsweise faktisch ansehen, sehen wir, dass beispielsweise die Sozialversicherungsanstalten in Österreich am effizientesten im Europavergleich arbeiten. Für Gebietskrankenkassen gilt ebenso, dass es auf jeden Fall Außenstellen in den Regionen braucht. Einfach Einsparmaßnahmen bei der Verwaltung zu fordern, funktioniert nicht."

Statt Privatisierungen brauche es, so Hundstorfer, staatliche Investitionen und langfristige Visionen, die die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen: "Die aktuelle Regierung hat gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, den Budgetpfad einzuhalten und gleichzeitig ein Konjunkturbelebungspaket auf den Weg zu bringen." Ebenso zeigen aktuelle Fälle wie die Pleiten der Alpine oder der Drogeriekette Dayli, wie wichtig die Kammern der ArbeitnehmerInnen, die Gewerkschaft und staatliche Unterstützung für den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Existenzsicherung vieler Menschen seien.

Als Bereich, wo Effizienzmaßnahmen in der Industrie sinnvoll erscheinen, nennt Hundstorfer erneuerbare Energien: "Wir haben hier erstmalig begonnen, mit dem Energieeffizienzgesetz die Subventionen regressiver zu gestalten. Und das ist sicher ein Erfolg." (Schluss) kg/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum