Honorarverhandlungen: Ärztekammer mit neuem konstruktivem Angebot

Tarife 2013 und 2014 um Inflationsrate erhöhen - Integration notwendiger Versorgungsbereiche in den Gesamtvertrag

Wien (OTS) - In den laufenden Honorarverhandlungen zwischen der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und der Ärztekammer hat die Ärztekammer nun ein neues konstruktives Angebot der WGKK persönlich übergeben. Die Tarife der Wiener Vertragsärzte sollen für die Jahre 2013 und 2014 um die jeweilige Inflationsrate erhöht werden. "Laut derzeitigen Prognosen würde das eine Anpassung von 2,2 Prozent für 2013 und 2,0 Prozent für 2014 bedeuten", erklärt Verhandlungsführer und Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart. ****

Die Ärztekammer möchte sich bewusst von mathematischen Rechenbeispielen distanzieren, aber zuletzt habe WGKK-Obfrau Ingrid Reischl von Millionenbeträgen gesprochen, die für Außenstehende nur "schwer verständlich" seien. Die WGKK rechnet vor, dass die Wiener Kassenärzte letztes Jahr 40 Stunden Arbeit pro Woche geleistet haben. Nächstes Jahr erwartet die Kasse 45 Stunden Aufwand, bietet dafür aber nur eine Abgeltung von 42 Stunden. "Das bedeutet ein Plus von zwei Stunden, und wird von der WGKK als großes Zugeständnis und Honorarsteigerung dargestellt. Diese Darstellung spricht für sich selbst und sollte auch für Frau Reischl nachvollziehbar sein", führt Steinhart aus. "Immerhin kommt sie aus dem gewerkschaftlichen Bereich und wäre wohl auch an unserer Stelle nicht bereit, auf ein solches Angebot einzugehen."

Die Forderung nach einer Inflationsabgeltung ist für Steinhart "nicht überzogen", denn dies entspreche durchaus den Abschlüssen anderer Berufsgruppen. "Abgesehen davon fordert die Ärztekammer, dringend notwendige Versorgungsbereiche endlich in den Gesamtvertrag zu integrieren. Dazu zählen in erster Linie die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Unfallchirurgie, die Nuklearmedizin sowie die Strahlentherapie."

Steinhart: "Wir haben nichts zu verheimlichen, deshalb machen wir das Angebot gerne öffentlich." Die weiteren Forderungen und das Angebot im Wortlaut kann unter folgendem Link nachgelesen werden:

http://www.aekwien.at/aekmedia/Honorarverhandlungen13_14.pdf

Es liege nun an der Obfrau der WGKK, die Versorgung in Wien für die nächsten Jahre zu sichern. "Wir haben um Antwort innerhalb der nächsten Woche gebeten und stehen jedenfalls für Verhandlungen beziehungsweise einen baldigen Termin zur Verfügung", so Steinhart abschließend.

