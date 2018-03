"Bewusst gesund" am 13. Juli: Morbus Parkinson - Leben mit der Schüttellähmung

Außerdem: Tipps für sportliche Betätigung nach langer Zeit des Nichtstuns

Samstag, dem 13. Juli 2013

Morbus Parkinson - Leben mit der Schüttellähmung

Sie können nur in Trippelschritten laufen, leiden an ständigem Zittern oder haben Schwierigkeiten beim Sprechen: Der Verfall der motorischen Fähigkeiten schreitet bei Parkinson-Patienten immer weiter voran. Zwar können Jahre vergehen, bis das Leiden vollständig ausbricht, aufhalten lässt es sich aber kaum. Der englische Chirurg Dr. James Parkinson hat die nach ihm benannte Krankheit 1817 erstmals beschrieben. Die langsam fortschreitende "Schüttellähmung" betrifft als neurologische Erkrankung vor allem die sogenannten Basalganglien, jene Gehirnbereiche, die für die Kontrolle menschlicher Bewegungsabläufe zuständig sind. In Österreich sind rund 20.000 Menschen von der Diagnose betroffen. Einen besonders langen Leidensweg haben die rund 15 Prozent der Patienten vor sich, die in jungen Jahren daran erkranken - Gabriele Hafner ist eine von ihnen. Sie erhielt die Diagnose Morbus Parkinson im Alter von nur 40 Jahren. Gestaltung: Denise Kracher.

Gassi-Gehen - fit und gesund mit Hund

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen - und, wie sich jetzt in neuen Studien zeigt, auch sein bester Partner für den Sport und um fit zu bleiben. Abgesehen von Kuschelstunden helfen die treuen Vierbeiner auch den menschlichen Bewegungsmuffeln, den inneren Schweinehund zu überwinden. Denn wer dreimal täglich - auch bei Wind und Wetter - mit seinem Liebling Gassi geht, lebt gesünder und bleibt fit. Egal ob man durch den Hund endlich wieder zum Laufen, Radfahren oder auch nur einfach Spaziergehen kommt. Bewegung in frischer Luft und die emotionale Verbundenheit tun Hund und Mensch ganz einfach gut. "Bewusst gesund" hat so ein "sportliches Paar" getroffen - die Schauspielerin Dany Sigel und ihre sechs Jahre alte Hundedame Lily. Gestaltung: Steffi Hawlik.

Traglinge - Babys rückenschonend tragen

Babys sind von Natur aus "Traglinge", die sich, sobald sie hochgenommen werden, aktiv festklammern. Das Tragen des Nachwuchses ist seit Jahrtausenden die natürliche Art, mit der Kinder transportiert wurden und immer noch werden. Der enge Körperkontakt vermittelt Geborgenheit und ermöglicht zu jeder Zeit Blickkontakt, was dem Baby zusätzlich Sicherheit verleiht. Bei falscher Technik kann das Tragen aber nicht nur beim Kind, sondern auch bei den Eltern zu erheblichen Rückenschmerzen und Beschwerden führen. "Bewusst gesund" zeigt, wie man Babys richtig trägt. Gestaltung: Denise Kracher.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "Nach langer Pause wieder sportlich aktiv"

Wenn man den inneren Schweinehund besiegt hat und sich wieder einmal sportlich betätigen will, gibt es nach langen Zeiten des Nichtstuns einiges zu beachten. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn weiß, worauf es ankommt.

