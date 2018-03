Schluss mit Blockadepolitik, Anliegen der Schüler_innen in den Vordergrund!

Reformen beim Lehrerdienstrecht bedeuten Reformen des Schulsystems

Wien (OTS) - Am Mittwoch bestätigte der Rechnungshof in seinem Bericht, dass Reformen im Lehrpersonendienstrecht dringend notwendig sind. Doch damit ist es nicht getan! Die erhofften Einsparungen reichen nicht aus, um die Bildungspolitik in Österreich nachhaltig zu verändern. Pisa Studie, Bildungsvolksbegehren und der jetzige Bericht des Rechnungshofs zeigen, dass die ÖVP nun endlich von ihrer alteingesessenen Elitenpolitik abkehren und die Zeichen der Zeit erkennen muss. "Eine Reform beim Lehrerdienstrecht darf nicht nur eine Veränderung für Lehrpersonen sein, sondern muss gleichzeitig Verbesserungen für Schülerinnen und Schüler darstellen. Damit die Reform beides bedeuten kann, muss die ÖVP - Blockadepolitik endlich ein Ende haben", sagt Claudia Satler, Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS).

Schüler_innen muss die bestmögliche Bildung ermöglicht werden, jedoch gestaltet sich das in Anbetracht des Machtkampfes zwischen den verschiedenen Parteien nur sehr schwer. "Es muss zum Wohle der Schülerinnen und Schüler gehandelt werden. Die Lösung kann nur die ganztägige Gesamtschule mit gut ausgebildeten Lehrpersonen sein und das darf nicht durch diese mühselige Blockadepolitik in den Hintergrund geraten!", appelliert Satler und fordert eine grundlegende Reform des Schulsystems.

Alle Anliegen und Positionen der Aktion kritischer Schüler_innen:

http://aks.at/

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Satler

AKS Bundesvorsitzende

mail: claudia.satler @ aks.at

tel: 06601614043