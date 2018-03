Sommerkampagne: Die WOCHE ist Teil der Heimat

Mit der diesjährigen Sommerkampagne zeigt die WOCHE in allen Kärntner Bezirken Nähe zu Lesern und Kunden. Der WOCHE-Claim 2013: "Heimatgefühl zum Lesen."

Wien (OTS) - Wie jedes Jahr startete die WOCHE auch im Sommer 2013 eine Werbekampagne, die die Position der Wochenzeitung in den Kärntner Bezirken zum Ausdruck bringt und stärkt. "Jeder Kunde und Leser findet in seiner WOCHE ein großes Stück seiner Heimat", bringt es Robert Mack, Geschäftsführer der Kärntner WOCHE, auf den Punkt. In den neun Bezirksausgaben erfahren Leser die wichtigsten Ereignisse aus ihrer Umgebung. Und genau das bringt der neue Claim zum Ausdruck:

"Heimatgefühl zum Lesen."

Für die Umsetzung der Kampagne zeichnet der renommierte Kärntner Werber Volkmar Fussi mit seinem Team verantwortlich. Er entwarf ein Plakat- und Inseraten-Sujet, das pro Bezirk in unterschiedlichen Versionen dieses Heimatgefühl zum Ausdruck bringt. Auf jeweils sechs Fotos sind auf den Plakaten für den jeweiligen Bezirk typische Motive zu sehen - vom Baden im Wörthersee, über die mittelalterlichen Burgen in Friesach bis zu den zweisprachigen Ortstafeln in Völkermarkt. Vom Großglockner im Bezirk Spittal, über Kufenstechen im Gailtal und den Villacher Kirchtag bis hin zum Geflügelfest "Gackern" im Lavanttal.

"Wir zeigen damit die kulturelle, landschaftliche und kulinarische Vielfalt Kärntens und die Besonderheiten jedes Tals des Landes", erklärt Mack weiter. "Die WOCHE gibt damit in der Kampagne ein Versprechen, das sie jeden Mittwoch in der Zeitung erfüllt: Sie ist Teil der Heimat der Kärntner, zuhause in jedem Bezirk des Landes."

Die Werbeagentur verpasste dem CD der WOCHE auch eine Frischzellenkur - das Grün wurde von freundlichem und elegantem Gelb abgelöst. Der höhere Weißanteil in den Sujets wirkt moderner und offener. Der Claim und die Foto-Motive sind derzeit auf Rolling Boards in ganz Kärnten zu sehen. Auch in der WOCHE und ausgewählten Magazinen wird das Sujet platziert. Die WOCHE unterstützt ihre Kampagne auch mit einem eigens angefertigten Radiospot, der auf "Antenne Kärnten" ausgestrahlt wird.

Die Kärntner WOCHE, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 9 Regionalausgaben.

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

