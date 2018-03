ASFINAG (1): Sperre der Ausfahrten Schwaz (A 12 Inntal Autobahn) in beiden Richtungen nach Lkw-Unfall

Innsbruck (OTS) - Ein umgestürzter Lkw in der Autobahnausfahrt Schwaz (A 12 Inntal Autobahn) beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte sowie die Mitarbeiter der ASFINAG. Derzeit sind die Ausfahrten in beiden Fahrtrichtungen bei Schwaz für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt - die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Jenbach. Ein Spezialkran ist bereits unterwegs, da der Lkw in der Ausfahrt der Anschlussstelle umgekippt ist. Nach ersten Informationen wurde der Fahrer des Lkw verletzt - er wird derzeit von den Einsatzkräften geborgen. Die Dauer der Aufräumarbeiten ist noch nicht abzuschätzen - die Hauptfahrbahn auf der A 12 Inntal Autobahn ist von den Bergungsarbeiten nicht betroffen - hier rollt der Verkehr ohne Behinderungen.

