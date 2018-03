Harry Prünster präsentiert ab 14. Juli seine "liabsten Hütt'n"

Wandern, entdecken und genießen

Wien (OTS) - "Wir zeigen die schönsten Ausflugsziele für die ganze Familie. Das Tolle am Wandern ist ja auch, dass es fast nichts kostet. Einfach Jause einpacken, Wasser mitnehmen und los geht's" -Harry Prünster zieht ab 14. Juli 2013 wieder die Wanderschuhe an und packt den Rucksack, um in zehn neuen Folgen von "Harrys liabste Hütt'n" Wanderregionen in und um Österreich zu entdecken - zu sehen jeweils Sonntag um 16.05 Uhr in ORF 2. Auch in diesem Sommer führt er das Publikum wieder zu zahlreichen interessanten Ausflugszielen und urigen Almhütten. Er präsentiert lokale Spezialitäten, gibt gemeinsam mit Einheimischen so manche Geheimtipps und trifft Originale und Publikumslieblinge der Region. Seine erste Wanderung führt ihn in ins Passeiertal in Südtirol.

"Harrys liabste Hütt'n" am 14. Juli: "Passeiertal in Südtirol"

Für die erste Ausgabe geht es über die Grenzen - und zwar ins Passeiertal nach Südtirol. Unweit von Meran gelegen bietet es unverfälschtes Almleben, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten und Wissenswertes aus der Geschichte des Bergbaus. Die erste Station ist die Pfistradalm auf 1.300 Meter Seehöhe, die von den Geschwistern Walter, Walli und Florian Raftl bewirtschaftet wird. Hier befindet sich auch eine der ältesten Almhütten Südtirols, die in ein Museum umgewandelt wurde. Darin ist u. a. eine alte Almküche untergebracht und diverse Utensilien dokumentieren das Leben auf der Alm in vergangenen Zeiten. Vieles, was auf die Speisekarte kommt, erzeugen die Geschwister selbst: Käse, Speck und Brot. Walli hat aus dem Graukas, einer regionalen Spezialität, ein eigenes Knödelrezept kreiert.

Auf der Gompm-Alm arbeiten Helmut und Doris Gufler, beide begeisterte und engagierte Gastronomen, die immer wieder neue Ideen haben wie etwa das Picknick auf der Alm. Mit regionalen Bioprodukten werden traditionelle Speisen wie Knödelsuppe und Kaiserschmarren hergestellt, am Sonntag wird Brot gebacken und fast jedes Wochenende spielen Musikgruppen auf, demnächst die Global Kryner. Zum Abschluss seiner Südtirol-Wanderung macht Harry eine Reise in die Vergangenheit des Silberbergbaus am Schneeberg auf 2.350 Meter Seehöhe. Auf dem Weg zum gleichnamigen Schutzhaus kommt Harry mit Heinz Widmann vom Knappenverein an verschiedenen Relikten des Bergbaus vorbei. Das Schutzhaus Schneeberg und das Erlebnisbergwerk werden von Heinz Widmann betreut, seine Frau Margit steht in der Küche, ihre Spezialität ist Ziegenbockbraten.

Die Termine und Ziele der Wandertour - jeweils am Sonntag um 16.05 in ORF 2

14. Juli: Passeiertal, Südtirol

21. Juli: Achensee, Tirol

28. Juli: Gesäuse und Stift Admont, Steiermark (aufgrund der Berichterstattung zum Weltjugendtag bereits um 14.05 Uhr in ORF 2) 4. August: Zell am See, Salzburg

11. August: Spital am Semmering, Steiermark

18. August: Mittelburgenland

25. August: Joglland und Almenland, Steiermark (Gäste: Edlseer und Stoakogler)

1. September: Kaunertal, Tirol

8. September: Bad Radkersburg, Steiermark

15. September: Jennersdorf, Burgenland

Die Sendungen sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

