Hitradio Ö3 überträgt Robbie Williams Konzert live aus der Krieau

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für alle Robbie Williams Fans, die keine Tickets mehr für das Wien-Konzert bekommen haben oder für die die Anreise nicht möglich ist: Hitradio Ö3 überträgt das Konzert am Mittwoch, den 17. Juli, in einer Sondersendung live ab 19.00 Uhr. Sobald Robbie in der Wiener Krieau die Bühne betritt, sind die Ö3-Hörer/innen live dabei.

Das seit Monaten ausverkaufte Konzert, das im Rahmen seiner "Take The Crown Stadium Tour" stattfindet, ist der erste Auftritt des britischen Pop-Superstars in Österreich seit sieben Jahren. Mit neuen Hits von seinem aktuellen, neunten Soloalbum "Take The Crown", aber auch jeder Menge Klassikern im Gepäck wird Robbie Williams die Krieau rocken. Und wer keine Tickets mehr ergattert hat, kann via Hitradio Ö3 live dabei sein.

Mehr Informationen gibt es online unter oe3.orf.at.(hb)

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Barbara Hufnagl

Tel.: 01/36069/19120

barbara.hufnagl @ orf.at