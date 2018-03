BIO AUSTRIA: Rechnungshofbericht zur positiven Weiterentwicklung des Österreichischen Agrar-Umweltprogramms nutzen.

Wien (OTS) - Angesichts des nunmehr veröffentlichen Rechnungshofberichts zum Österreichischen Agrar-Umweltprogramm ÖPUL ruft BIO AUSTRIA Obmann Rudi Vierbauch zur konstruktiven Kritik und positiven Weiterentwicklung des ÖPUL auf, mit Schlechtreden sei allerdings niemandem gedient. Die Empfehlung des Rechnungshofs, dass bei der Weiterentwicklung "ein höherer Mehrwert für die Umwelt bzw. eine Steigerung der Kosteneffektivität angestrebt werden soll" ist selbstverständlich zu unterstützen. Gleichzeitig ist es völlig unverständlich, dass der Einsatz österreichischer Finanzmittel zusätzlich zu den EU-Fonds für eben diese Umweltziele in Frage gestellt wird.

Rudi Vierbauch, Obmann BIO AUSTRIA: "Solange die Kosten von Umweltschäden an die Allgemeinheit ausgelagert werden, müssen die Umweltleistungen nachhaltiger Landwirtschaft öffentlich abgegolten werden, um diese wettbewerbsfähig zu machen. Es ist problematisch genug, dass dabei nur Mehraufwände und Mindererträge und nicht der Wert der Umweltleistungen an sich abgegolten werden dürfen. Eine zusätzliche Anreizkomponente für umweltfreundliche Landwirtschaft darf dabei nicht kalkuliert werden. Es handelt sich hierbei um eine widersinnige Regelung, die leider auch die aktuelle Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht beseitigt hat. BIO AUSTRIA erwartet sich daher von der kommenden Bundesregierung, dass die Finanzierung von Agrar-Umweltförderungen im derzeitigen Ausmaß weiterhin sichergestellt bleibt."

Einer Umfrage von KeyQUEST im Auftrag von BIO AUSTRIA zufolge sind 83 Prozent der Österreicher der Meinung, dass Landwirte weiterhin Ausgleichzahlungen für die Erbringung von Umweltleistungen und zum Ausgleich von Produktionsnachteilen erhalten sollten. Eindeutig ist die Haltung der Österreicher und Österreicherinnen auch, wenn es darum geht, dass die Bio-Landwirtschaft besondere Förderungen erhalten sollte. Konkret sprechen sich 69 Prozent für eine besondere Förderung von Biobäuerinnen und -bauern aus, um den Anteil der Bio-Landwirtschaft in Österreich weiter zu erhöhen. Und das Potenzial zum Ausbau der Bio-Landwirtschaft in Österreich ist groß: Eine repräsentative Umfrage unter konventionellen Bauern hat gezeigt, dass die Anzahl der Biobauern in Österreich mittelfristig verdoppelt werden kann.

