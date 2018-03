LR Schwarz: NÖ setzt klare Initiativen für eine funktionierende Bildungspartnerschaft

"Rechnungshofbericht zeigt deutlich die Versäumnisse und fehlenden Ideen im Bildungsministerium auf"

St. Pölten (OTS/NÖI) - Während sich Bildungsministerin Schmied vom Rechnungshof Missstände im Bereich der Personalplanung bei den Bundeslehrern aufzeigen und Verbesserungsvorschläge geben lassen muss, anstatt selbst brauchbare Ideen zu kreieren oder Maßnahmen umzusetzen, zeigt Niederösterreich einmal mehr vor, wie die Aufgabenstellungen und aktuellen Anforderungen im Schulbereich anzugehen sind.

"Was der Unterrichtsministerin erst aufgezeigt werden musste, haben wir bereits erkannt und gehandelt: Das Lehrpersonal muss sich voll und ganz darauf konzentrieren können, unseren Schulkindern mit ganzer Kraft und Überzeugung die Freude an Wissen und die Neugierde an Inhalten zu vermitteln. Gerade im Pflichtschulbereich verlieren wir jedoch gut ausgebildete Pädagogen an die Administration, weil hier keine Unterstützung vorgesehen ist. Genau aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Zentralausschuss der NÖ Landeslehrer eine Arbeitsgruppe installiert, welche die administrativen Aufgaben von Pflichtschullehrern und -leitern zahlen- und zeitmäßig erfassen wird", so Bildungslandesrätin Mag. Barbara Schwarz.

"Wir werden klar prüfen, welche administrativen Tätigkeiten tatsächlich notwendig sind bzw. welche Maßnahmen zur Erleichterung gesetzt werden können. Die Rechnungshofkritik zeigt klar, dass auch der Bund aufgefordert ist, im Bereich der Personalplanung endlich Verbesserungen vorzunehmen und mehr Unterstützungspersonal in die Schulen bringen", so Schwarz.

