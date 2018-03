Quality Living mit Stil: Gleichenfeier des Projekts Krottenbachstraße 190 in Wien-Obersievering

Wien (OTS) - Am 9. Juli 2013 wurde auf Einladung der Voitl & Co Baugesellschaft und Raiffeisen-Leasing die Dachgleiche der exklusiven Wohnobjekte in der Krottenbachstraße in Wien-Obersievering feierlich begangen. Baumeister Ing. Thomas Lubowiecki von Voitl dazu in seiner Begrüßungsrede: "Aufgrund der komplexen Situierung der einzelnen Gebäude am Grundstück und der Hanglage sollte jeder Schritt genau geplant sein. Dadurch ist es für alle an diesem Projekt Mitwirkenden eine große Herausforderung, die straffen Zeitpläne bis zur geplanten Fertigstellung im Juni 2014 einzuhalten", so Lubowiecki.

Mag. Alexander Schmidecker, CEO von Raiffeisen-Leasing, bedankte sich in seiner Ansprache für die tatkräftige Unterstützung aller Projektbeteiligten, die einen professionellen Ablauf des Bauprojekts gewährleisten und zeigte sich zuversichtlich für die pünktliche Fertigstellung. "Das Projekt Krottenbachstraße ist etwas Besonderes, es zeichnet sich durch die bevorzugte Grünlage in einem lebenswerten Wohnbezirk aus. Ich freue mich, dass wir hier den künftigen Eigentümern hochwertigen Wohnraum in einem äußerst stilvollen Ambiente zur Verfügung stellen können", so Schmidecker.

Im Anschluss an den offiziellen Festakt und den traditionellen Gleichenspruch des Baustellenjüngsten hatten die geladenen Gäste die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen und sich bei einem Buffet auszutauschen.

Das Projekt im Überblick

Auf der rund 5.550 m2 großen Liegenschaft in der Krottenbachstraße 190 im 19. Wiener Gemeindebezirk errichtet Raiffeisen-Leasing 34 Eigentumswohnungen zwischen 60 und 216 m2 Wohnfläche sowie 34 Tiefgaragenstellplätze. Drei bis maximal zehn Wohnungen in jeweils fünf neuen Stadtvillen und der bestehenden, denkmalgeschützten Villa Paitl (Baujahr 1930), in der ebenfalls drei Wohnungen geplant sind, schaffen ein hochwertiges, persönliches Ambiente. Das Projekt wurde von bolldorf2architekten geplant und umgesetzt.

Alle Gebäude verfügen über je vier Wohngeschoße mit behindertengerechten Aufzügen. Die Häuser sind durch eine gemeinsame Tiefgarage, in der auch Energietankpunkte für Elektrofahrzeuge vorgesehen sind, verbunden. Am Dach eines der Gebäude wird eine Photovoltaikanlage mit ca. 4,5 kWp installiert, die zur Verbesserung der Energiebilanz der Immobilie beitragen wird. Die Beheizung und Warmwasseraufbereitung für die gesamte Anlage erfolgen über eine Niedertemperaturheizung, die von einer Wärmepumpenanlage mit Tiefensonden gespeist wird.

Zahlreiche hochwertige Ausstattungsdetails wie Fußbodenheizung in allen Wohnungen, Raumkühlung in den obersten Geschoßen und gläserne Balkongeländer unterstreichen die Attraktivität des Projekts. Die Wohnungen sind damit nicht nur hervorragend für qualitätsvolles Wohnen im Grünen, sondern auch als steuerlich attraktive Vorsorgeobjekte geeignet.

In nur wenigen Gehminuten gelangen Kenner der gepflegten Weinkultur zu einigen der renommiertesten Heurigenbetriebe Wiens. Sportlich Aktive finden ein ausgedehntes Wegenetz zum Spazierengehen, Laufen und Mountainbiken mit Blick auf Wien. Das öffentliche Verkehrsnetz erschließt sich nur wenige Schritte von der Haustüre entfernt mit der Autobuslinie 35A, die schon nach kurzer Fahrzeit das Nahversorgungszentrum Krottenbachstraße mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Post, Bank sowie Volksschule und Gymnasium erreicht.

Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Bankengruppe, ist seit 43 Jahren erfolgreich im In- und Ausland tätig. Angeboten werden sämtliche Formen des Kfz-, Mobilien-und Immobilien-Leasing, umfassende Dienstleistungen wie Bau- und Fuhrparkmanagement ebenso wie Bauträgergeschäfte. Zusätzlich zu den klassischen Leasingfinanzierungen hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt dem Thema der erneuerbaren Energien zugewandt und zählt in diesem Segment bereits zu den größten Investoren in Österreich. Die Palette reicht von Projekten im Bereich der Windkraft bis hin zu Photovoltaikanlagen.

