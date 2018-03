AVCO Jahrestagung 2013: Private Equity - Raus aus der Defensive

11. - 12. September 2013, Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Wien, www.iir.at/avco.html

Private Equity trifft Unternehmer!

AVCO und IIR veranstalten von 11.-12.September 2013 die AVCO Jahrestagung 2013 und versammelt nationale & internationale Experten im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, welche gemeinsam über die aktuelle Wirtschaftslage diskutieren und über die Perspektiven der alternativen Finanzierung informieren!

Schwerpunkte der AVCO Jahrestagung 2013 sind Finanzierung in der Früh- und Wachstumsphase, Nachfolgeregelung in Unternehmen, Die Rolle der Family Offices, Versicherungen als Investoren, Rechtliche Rahmenbedingungen für Kapitalmarktfinanzierungen, Beteiligungscontrolling für Investoren, u.v.m

Dauerbrenner AIFM Richtlinie: Chance oder Hürde?

Die EU-Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds soll bis 22.7.2013 in nationales Recht umgesetzt werden. Wer ist betroffen? Was ist zu tun? Was sind die Hindernisse in Österreich und was sind die Stolpersteine zur Stabilität? Zudem diskutiert die FMA mit Vertretern der Private Equity Branche.

Diskutieren Sie mit zahlreichen Experten über die Zukunftsperspektiven und erhalten Sie wertvolle Einblicke zum Stand der Dinge in der Private Equity Welt - sowohl in Österreich als auch in Europa auf der AVCO Jahrestagung 2013: Private Equity-Raus aus der Defensive

Mehr Informationen und das genaue Veranstaltungsprogramm finden Sie unter: www.iir.at/avco.html

AVCO Jahrestagung 2013 Private Equity - Raus aus der Defensive



13:00 Uhr (11. September), 08:30 Uhr (12. September)



Datum: 11. - 12.9.2013



Ort:

Austria Trend Parkhotel Schönbrunn

Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Martina Kögler, Senior Marketing Managerin

IIR Österreich GmbH

Linke Wienzeile 234, 1150 Wien

01/89159 - 322

martina.koegler @ iir.at