KORREKTUR zu OTS-Aussendung - FORMAT: Porr bietet für Alpine-Töchter

Porr-Chef Karl Heinz Strauss will in spätestens drei Jahren schuldenfrei sein

Wien (OTS) - Der Baukonzern Porr hat vergangene Woche für mehrere Alpine-Tochtergesellschaften mitgeboten. "Wir haben für den Bahnbau (Universale), den Grundbau und den Tunnelbau geboten. Und wir werden Angebote abgeben für Asphaltmischanlagen und Steinbrüche", sagt Porr-Chef Karl Heinz Strauss im FORMAT-Interview. Und auch bei den öffentlichen Aufträgen, die wegen der Pleite neu ausgeschrieben werden müssen, wird sich Porr wieder bewerben. Zur Pleite des Konkurrenzunternehmens Alpine sagt der Porr-Miteigentümer: "Es ist mittelfristig eine Erleichterung, weil in Österreich ein großer Konkurrent weniger ist."

Porr selbst strebt an, in spätestens drei Jahren schuldenfrei zu sein. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Nettoschuldenstand unter 500 Millionen Euro gedrückt werden. Das wird durch Ergebnissteigerungen und Immobilienverkäufe erreicht. Beim Eigenkapital ist das Ziel auf bis zu 30 Prozent zu kommen. Derzeit läuft der Verkauf von Immobilien im Wert von bis zu 800 Millionen Euro. "Wir verhandeln mit einer Handvoll Interessenten über den Verkauf der Porr-Zentrale - hier werden wir aber weiterhin als Mieter bleiben", so Strauss im FORMAT-Interview. Auch das Palais Hansen am Wiener Schottenring könnte in zwei bis drei Jahren verkauft werden.

