Floridsdorf: Freiluft-Kino "Willkommen in Deutschland"

Wien (OTS) - Das zur Sommerzeit durch Wien ziehende Freiluft-Kino "VOLXkino" zeigt am Freitag, 12. Juli, in Floridsdorf in der Mitterhofergasse 2 einen Streifen von Yasemin Samdereli. In dem vergnüglichen Film mit dem Titel "Almanya - Willkommen in Deutschland" (DE/TR 2011) wird amüsant und einfühlsam die Geschichte einer lange Jahre in Deutschland lebenden Familie mit türkischen Wurzeln erzählt. Als der Großvater ein Haus in der "alten Heimat" kauft und die Verwandten zu einer Reise in die Türkei bewegt, löst er damit turbulente Entwicklungen aus. Die Vorstellung beginnt um 21.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Seit 24 Jahren betreibt der Verein "St.Balbach Art Produktion" ein mobiles Lichtspieltheater. Auskünfte über die diesjährige "VOLXkino"-Saison (bis Freitag, 20. September) sind unter den Telefonnummern 219 85 45/80 und 0699/128 71 500 ("Hotline") zu erfragen.

Ottakring: Zwei Film-Aufführungen in der Brunnengasse

Ein zweites Kino-Team der "St. Balbach Art Produktion" werkt am Freitag, 12. Juli, und am Samstag, 13. Juli, in Ottakring. In der Brunnengasse ("Piazzetta Brunnengasse") präsentiert das "VOLXkino" am Freitag ab 21.30 Uhr den Film "Deine Schönheit ist nichts wert" (Regie: Hüseyin Tabak, TR/AT 2012), in dem arge familiäre Probleme des kurdisch-türkischen Knaben Veysel in Österreich, dessen Liebe zum Mädchen Ana und eine mögliche "Abschiebung" der Flüchtlinge thematisiert werden. Am Samstag ist ab 21.30 Uhr im Bereich der "Piazzetta" das Drama "Die Frau die singt - Incendies" (Regie: Denis Villeneuve, CA 2010) zu sehen. Hier erfüllen Geschwister den letzten Willen ihrer toten Mutter und entdecken furchtbare Familiengeheimnisse. An beiden Abenden ist der Zutritt kostenlos. Sämtliche Termine, Standorte und Filme im heurigen "VOLXkino"-Sommer geben die Vereinsleute per E-Mail bekannt: office @ volxkino.at.

