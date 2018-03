Schwedenbrücke: Schiffsausflug mit "Eddies Swing Cats"

"Riverboat Shuffle" am Freitag, 12.7., 19 Uhr (35 Euro)

Wien (OTS) - Keinen Grund zum Maunzen gibt es bei den beliebten Donaukanal- und Donau-Fahrten des "Classic Jazzclub Wien" für das Publikum. Das wohlklingende Miauen, Schnurren und Fauchen übernehmen beim nächsten Schiffsausflug mit der "MS Schlögen" am Freitag, 12. Juli, fünf menschliche "Katzen": Das Quintett "Eddies Swing Cats", angeführt vom Trompeter Eddie Salmen, ist seit Jahren ein Garant für schwungvollen Jazz der Extraklasse. Maestro Salmen ist auf mehreren Tonträgern vertreten, geht oft auf Tournee (Österreich, Deutschland, Schweiz, Holland, etc.) und versammelt in seiner Kapelle nach Ansicht von Kennern das "Who Is Who" der heimischen Jazz-Szene. Darüber hinaus spielt bei der jazzigen Schiffstour das Duo Claus Nemeth (Klarinette, Saxophon) und Peter Hofmann (Piano). Die Fahrt geht pünktlich um 19.00 Uhr bei der Anlegestelle Schwedenbrücke los (Zutritt auf das Schiff: ab 18.00 Uhr). Gegen 23.00 Uhr endet dort die Exkursion, dann legen die freudig swingenden "Cats" des Herrn Eduard ihre Instrumente zur Seite. Karten werden an der Abend-Kasse (ab 18.00 Uhr) um 35 Euro feilgeboten. Um den Nachwuchs für traditionellen Jazz zu begeistern, verlangt der Verein von den jüngsten Mitfahrern (6 bis 15 Jahre) nur den halben Preis. Infos zur Reihe "Riverboat Shuffle 2013" plus Reservierungen: Telefon 522 78 66 (Präsident Werner Christen, Classic Jazzclub Wien). E-Mails an die Jazzer: office @ jazzclub-wien.at.

Allgemeine Informationen:

Trompeter Eddie Salmen ("Ein Leben für den Jazz"):

www.swingconnection.at/eddie.html

Veranstaltungsreihe "Riverboat Shuffle 2013"

(Classic Jazzclub Wien):

www.jazzclub-wien.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at