Fit und aktiv bis ins Alter

Land unterstützt die Initiative "Alt.Jung.Sein." mit 28.000 Euro

Bregenz (OTS/VLK) - Das Land Vorarlberg unterstützt auch heuer das Kursprogramm der Initiative "Alt.Jung.Sein. - Lebensqualität im Alter". Die Landesregierung hat einen Beitrag von 28.000 Euro bewilligt. "Weil die Lebenserwartung der Menschen steigt, werden solche Angebote, die es ermöglichen, das Alter als aktiven, attraktiven Lebensabschnitt genießen zu können, immer wichtiger und sind entsprechend stark nachgefragt", sagt Soziallandesrätin Greti Schmid.

"Alt.Jung.Sein." ist eine Initiative mehrerer kirchlicher Träger. Das Angebot richtet sich an Menschen über 60 Jahre und umfasst mehrteilige Kurse, die psychomotorische Übungen, Gedächtnistraining, Kompetenztraining und Elemente zu Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen beinhalten.

"Die Zahl der Seniorinnen und Senioren in unserer Gesellschaft nimmt zu und damit steigen auch die Erwartungen und Ansprüche an das Leben im Alter. Angebote wie 'Alt.Jung.Sein.' sind ein wertvoller Beitrag, um sich die körperliche Gesundheit und geistige Fitness länger zu erhalten und dadurch Demenzerkrankungen vorzubeugen", so Landesrätin Schmid. Der Erfolg der Kurse ist durch wissenschaftliche Studien belegt.

Seit Jänner 2001 wurden im Rahmen der Initiative 395 Kurse mit insgesamt rund 4.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 177 "Schnuppertermine" durchgeführt. Letztes Jahr gab es im Sozialzentrum Weidach in Bregenz 20 Alt.Jung.Sein-Nachmittage mit insgesamt 704 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch heuer finden in allen Landesteilen Kurse statt. Eine ständige Aufgabe ist auch die Ausbildung neuer Kursleiterinnen und -leiter, die gemeinsam mit dem Bildungshaus Batschuns angeboten wird. Derzeit stehen ca. 70 Kursleiterinnen und -leiter zur Verfügung.

