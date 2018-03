EANS-News: AGRANA Beteiligungs-AG / Ergebnisse des ersten Quartals 2013/14 per 31. Mai 2013

Ergebnisse des ersten Quartals 2013/14 per 31. Mai 2013

-Umsatzanstieg um +9,9 % auf 851,6 Mio. EUR

-Operatives Ergebnis 61,9 Mio. EUR (-12,7 % gegenüber Vorjahr) -Operative Marge: 7,3 % (Vorjahr: 9,2 %)

-Eigenkapitalquote 48,2 % (28. Februar 2013: 47,0 %)

-Ausblick: moderater Umsatzanstieg für das Geschäftsjahr 2013|14 erwartet Operative Ergebniserwartung für 2013/14 unter 2012/13

Die AGRANA Beteiligungs-AG startet mit einem weiteren Umsatzanstieg in das neue Geschäftsjahr. Nach dem letztjährigen Rekordwert konnte der Konzernumsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 % auf 851,6 Mio. EUR gesteigert werden. Während das operative Ergebnis im Segment Frucht beinahe verdoppelt werden konnte, belasteten - wie erwartet - höhere Rohstoffkosten die Margen in den Segmenten Zucker und Stärke. Das operative Konzernergebnis des ersten Quartals lag schließlich bei 61,9 Mio. EUR und somit um 9 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des Vorjahres (70,9 Mio. EUR).

Das Finanzergebnis belief sich im ersten Quartal auf -7,9 Mio. EUR (Vorjahr:

-9,7 Mio. EUR), wobei die Abweichung gegenüber dem Vorjahr primär auf ein verbessertes Zinsergebnis zurückzuführen war. Nach einem Steueraufwand von 14,0 Mio. EUR, der einer Steuerquote von 26,0 % (Vorjahr: 22,5 %) entspricht, erreichte das Konzernperiodenergebnis 39,9 Mio. EUR (Vorjahr: 47,5 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung der nicht beherrschenden Anteile betrug das den Aktionären der AGRANA zurechenbare Ergebnis je Aktie 2,65 EUR (Vorjahr: 3,32 EUR).

Die Nettofinanzschulden zum 31. Mai 2013 lagen mit 536,8 Mio. EUR um 53,1 Mio. EUR über dem Wert des Bilanzstichtages zum Jahresende 2012|13 (483,7 Mio. EUR). Bei einer gegenüber dem 28. Februar 2013 stabilen Bilanzsumme von 2,6 Mrd. EUR legte die Eigenkapitalquote von 47,0 % auf 48,2 % zu. Das Gearing zum Quartalsstichtag lag bei 43,1 % und somit etwas über dem Wert per 28. Februar 2013 (39,9 %).

AGRANA-Ergebnisse nach IFRS Q1 2013/14 Q1 2012/13 Umsatzerlöse 851,6 Mio. EUR 774,6 Mio. EUR Operatives Ergebnis 61,9 Mio. EUR 70,9 Mio. EUR Operative Marge 7,3% 9,2% Ergebnis vor Ertragssteuern 54,0 Mio. EUR 61,3 Mio. EUR Konzernperiodenergebnis 39,9 Mio. EUR 47,5 Mio. EUR Ergebnis pro Aktie 2,65 EUR 3,32 EUR Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte* 3,4 Mio. EUR 22,7 Mio. EUR Mitarbeiter, Durchschnitt 8.879 8.483

*ausgenommen Geschäfts- und Firmenwerte

AGRANA Vorstandsvorsitzender DI Johann Marihart: ,,Umsatzmäßig konnten wir positiv ins Jubiläumsjahr von AGRANA starten. Wie erwartet belasteten jedoch die hohen Rohstoffpreise unsere Profitabilität."

Segment Zucker:

Q1 2013/14 Q1 2012/13 Umsatzerlöse 305,7 Mio. EUR 306,8 Mio. EUR Operatives Ergebnis 21,1 Mio. EUR 34,6 Mio. EUR

Operative Marge 6,9% 11,3%

Das Segment Zucker startete wie erwartet schwächer in das Geschäftsjahr 2013|14. Die Umsätze waren im ersten Quartal durch etwas niedrigere Absatzmengen an die Industrie geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Die Umsätze bei Nebenprodukten und sonstigen Produkten blieben konstant. Der Preisdruck in Ungarn und Rumänien und die insgesamt gestiegenen Rohstoffkosten drückten das operative Ergebnis auf 21,1 Mio. EUR.

Segment Stärke:

Q1 2013/14 Q1 2012/13 Umsatzerlöse 220,3 Mio. EUR 192,4 Mio. EUR Operatives Ergebnis 16,6 Mio. EUR 24,0 Mio. EUR

Operative Marge 7,5% 12,5%

Der Umsatz im ersten Quartal lag über jenem des Vorjahres. Das im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres rückläufige operative Ergebnis war vor allem auf gestiegene Rohstoffaufwendungen zurückzuführen. Der Ergebnisbeitrag der Bioethanol GmbH lag auf Vorjahresniveau. Insgesamt führte diese Geschäftsentwicklung im Stärkesegment zu einem Rückgang der operativen Marge von 12,5 % auf 7,5 %.

Segment Frucht:

Q1 2013/14 Q1 2012/13 Umsatzerlöse 325,6 Mio. EUR 275,4 Mio. EUR Operatives Ergebnis 24,1 Mio. EUR 12,3 Mio. EUR

Operative Marge 7,4% 4,5%

Der Umsatz im Segment Frucht legte im ersten Quartal erneut deutlich zu. Dies resultierte insbesondere aus einer erfreulichen Mengenentwicklung (+10 %) bei Fruchtzubereitungen, da der Marktanteil in allen Regionen deutlich ausgebaut werden konnte. Besonders erfreulich ist, dass auch im EU-Markt ein Mengenwachstum erzielt werden konnte. Das operative Ergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt werden. AGRANA erzielte im Fruchtsegment eineoperative Marge von 7,4 %, was einer Steigerung von 2,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung trug auch der Bereich Fruchtsaftkonzentrate auf Grund höherer Absatzmengen von Apfelsaftkonzentraten sowie zusätzlicher Erträge durch die Ybbstaler Gesellschaften bei.

Ausblick

AGRANA geht für das Geschäftsjahr 2013|14 weiterhin von einem leichten Anstieg beim Konzernumsatz, der primär auf Mengenzuwächse zurückzuführen ist, aus. AGRANA bestätigt ihre Erwartung für das Gesamtjahr, die sehr guten operativen Konzernergebnisse der letzten beiden Geschäftsjahre nicht neuerlich erreichen zu können. Im Geschäftsjahr 2013|14 werden in allen drei Segmenten insgesamt rund 143 Mio. EUR investiert, wodurch der langfristige Wachstumskurs nachhaltig unterstützt wird.

