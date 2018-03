Filmmaterial zum Festakt "150 Jahre Bayer" mit Bundeskanzlerin Dr. Merkel

Rund 1.100 geladene Gäste feiern am Dienstag, den 16. Juli 2013, ab 11 Uhr, das 150-jährige Jubiläum von Bayer in der Koelnmesse. Erwartet werden Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Dr. Marijn Dekkers, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG, sowie die Forscherin Dr. Christiane Opitz, Preisträgerin des "Bayer Early Excellence in Science Award" 2012. Die Gäste erwartet ein eineinhalbstündiges Programm mit Redebeiträgen, Filmvorführungen und einer künstlerisch-medialen Inszenierung - inspiriert von der Mission:

"Bayer: Science For A Better Life".

Nach der Veranstaltung können Sie Filmmaterial auf der TV-Footage-Plattform des Bayer-Konzerns erhalten. Die Plattform wird anlässlich der Gründung des Unternehmens vor 150 Jahren ständig mit Filmmaterial zu Jubiläumsaktivitäten aus allen fünf Kontinenten aufgefrischt. Der Kern des neuen Kanals "150 Jahre" besteht aus mehr als fünf Stunden chronologisch zusammengestelltem Footage über die Anfänge von Bayer im Jahr 1863 hin zur Entwicklung zu einem Weltkonzern. Texttafeln leiten durch zum Teil erst kürzlich restaurierte Archivfilm-Ausschnitte und aufwendig animierte Fotos. Über 30 Themen-Filme bieten zusätzlich einen beispielhaften Überblick zu Wissenschafts- und Forschungsprojekten sowie zum sozialen Engagement des Unternehmens.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bayer.na-smartsite.de und unter www.tv-footage.bayer.de.

Eine weitere Aktualisierung erfolgt nach dem 1. August 2013, wenn in Wuppertal eine Tony-Cragg-Skulptur enthüllt wird, die der Künstler zum 150-jährigen Jubiläum der Bayer AG angefertigt hat.

