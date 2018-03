Sensata führt UL-zertifizierte Lichtbogen-Fehlersuchgeräte für Photovoltaik-Anlagen ein

Almelo, Niederlande (ots/PRNewswire) - Sensata Technologies Holding N.V. , führender Lösungsanbieter für Sensoren und Steuerung, gab heute die Markteinführung seiner neuen Reihe der von Underwriters Laboratories (UL) zertifizierten Fehlersuchgeräte für Lichtbogen bekannt, mit denen gefährliche thermische Vorgänge in Photovoltaik-Anlagen verhindert werden sollen.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130710/NE44656)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20070227/CLTU192LOGO)



Die Sensata-PVAF-Reihe an Fehlersuchgeräten für Lichtbögen

bietet Herstellern von

PV-Wechselrichtern und Generatoranschlusskästen die Möglichkeit der Entwicklung einer Ausrüstung, die dem US-amerikanischen Sicherheitsstandard National Electric Code (NEC) von 2011 entspricht, indem das umfangreiche Fachwissen von Sensata bei der Fehlererkennung von Lichtbogen in der Raumfahrt genutzt wird. Bei der PVAF-Reihe handelt es sich um UL 1699B-zertifizierte, vorintegrierte Suchlösungen für Lichtbögen, die bei neuen Anlagen in Wechselrichter oder Generatoranschlusskästen oder bei bestehenden Anlagen in Nachrüstungsgehäuse eingebaut werden.

Die firmeneigene, kostengünstige Lösung erkennt Bögen bei gleichzeitiger Minimierung von Fehlauslösungen, indem elektrische Störungen, die durch Lichtbogenfehler in der Verschaltung der Anlage entstehen, identifiziert werden. Jedes PVAF-Gerät überwacht bis zu 4 PV-Stränge, und es können mehrere PVAF parallel laufen, um mehrere Stränge oder einen gesamten Generatoranschlusskasten zu überwachen.

Auch eine korrekt konzipierte und installierte PV-Anlage kann aufgrund rauer Umweltbedingungen und Wärmeausdehnung an Leistung verlieren und schließlich anfällig für Störlichtbogen und mögliche Brände werden. "Obwohl im NEC 2011 eine Fehlersuchfunktion für Störlichtbogen enthalten ist, hat der Mangel an UL-zertifizierter Ausrüstung die Einhaltung dieses Sicherheitsstandards extrem schwierig gemacht. Sie wurde daher nicht in vielen Bereichen durchgesetzt", erklärte John Kluza, Manager für strategisches Marketing im Solarbereich bei Sensata. "Die Markteinführung der PVAF-Reihe wird die Verfügbarkeit von PV-Ausrüstung ermöglichen, die die Anforderungen des NEC 2011 erfüllt, und sie wird sichere PV-Anlagen möglich machen, die den NEC 2011-Normen entsprechen."

Die PVAF-Reihe ist in verschiedenen Einstellungen mit der Versorgungsspannung 12VDC oder 24VDC erhältlich, ebenso wie für Überwachungsstränge bis zu 15 Ampere bei 1000 V oder in Kombination bis zu 40A bei 1000 V. Spezialanfertigungen sind ebenfalls erhältlich. Die PVAF-Reihe ist weltweit verfügbar. Nehmen Sie direkten Kontakt zur Verkaufsabteilung von Sensata unter +1-508-236-3287 auf oder schreiben Sie an solar @ sensata.com, um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.

Informationen zu Sensata Technologiesde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@16960305Sensata Technologies Holding N.V. zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Bereiche Sensorik, Elektroschutz, Steuerung und Stromüberwachung und verfügt über Betriebs- und Geschäftsniederlassungen in elf verschiedenen Ländern. Sensatas Produkte kommen in den Anwendungsbereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Flugzeuge, Industrie, Militär, Lastfahrzeuge, Heizungstechnik, Lüftung und Klimatisierung, Daten, Telekommunikation, Wohnmobile und Marine zum Einsatz und erhöhen Tag für Tag die Sicherheit, Effizienz und den Komfort für Millionen von Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf der Sensata-Website unter www.sensata.com.

Kontakt: Investoren: Nachrichtenmedien: Jacob Sayer Linda Megathlin +1-508-236-3800 +1-508-236-1761 investors@sensata.com lmegathlin@sensata.com

Web site: http://www.sensata.com/