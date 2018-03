Neues Volksblatt: "Richtiges Ziel" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 11. Juli 2013

Linz (OTS) - "Man muss sich gut überlegen, welche Ziele man sich setzt, aber dann muss man sich vehement dafür einsetzen", sagte LH Josef Pühringer beim Sommerempfang für die OÖVP-Funktionäre. Und, so Pühringer: "Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann kämpfen wir dafür."

Von der Errichtung einer Medizin-Fakultät waren in Oberösterreich alle Parteien und (bis auf ganz wenige Ausnahmen) alle gesellschaftspolitisch relevanten Kräfte überzeugt, sie haben alle an einem Strang gezogen, wie LH Pühringer gestern nach dem Beschluss der Hochschulkonferenz pro Med-Fakultät auch ausdrücklich betonte. Eingeschlossen in seinen Dank hat Pühringer explizit die Stadt Linz -und das wohl nicht nur, weil das städtische AKH wesentlicher Bestandteil des Uni-Klinikums sein wird. Vielmehr galt es, trotz politisch hochexplosiver Swap-Affäre, die ausgerechnet am "Freudentag" einen nächsten unrühmlichen Höhepunkt erreichte, das große, parteipolitisch außer Streit stehende Ziel nicht dem tagespolitischen Streit zu opfern. Das stellt allen Beteiligten ein sehr gutes Zeugnis aus - und ist ein Beleg dafür, warum Oberösterreich zu Recht eine führende Rolle in der Republik einnimmt. Man lässt keine Luftballons steigen, sondern überzeugt mit durchdachten Konzepten, wie gestern auch die Mitglieder der Hochschulkonferenz freimütig eingestanden. Sie haben erkannt, dass mit Überzeugung für ein richtiges Ziel gekämpft wird.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at