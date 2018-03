Österreich-Premiere für die World Series by Renault

Spielberg (OTS) - Die World Series by Renault 2013 gastiert am 20. und 21. Juli zum ersten Mal auf dem Red Bull Ring in Spielberg und ist somit Garant für ein hochkarätiges Motorsport-Spektakel in unserem Land. Der Eintritt ist frei.

Ein motorsportlicher Event der Extraklasse in Österreich ist heuer garantiert. Denn im 2013er-Terminkalender der World Series by Renault befindet sich neben Monza, Barcelona, Monaco etc. auch der Red Bull Ring in der Steiermark. Der hochmoderne Kurs in Spielberg ist am 20./21. Juli die sechste Station in dieser wichtigen Nachwuchsserie im Autorennsport. In dieser hat unter anderem auch Dreifach-Formel-1-Weltmeister und Infiniti Red-Bull-Racing-Star Sebastian Vettel einst Gas gegeben.

Die World Series by Renault finden zum ersten Mal in der Geschichte der Kategorie in Österreich statt. . Der Eintritt zu den Rennwochenenden im Rahmen der Serie ist traditionell gratis. Tickets gibt es bei allen Renault-Partnern bzw. im Internet unter www.renault.at/wsr zum Herunterladen.

Die Rennserie des Motorenlieferanten für das weltmeisterliche Infiniti Red Bull Racing Team beinhaltet die Eurocup Mégane Trophy V6, den Eurocup Clio, den Eurocup Formula Renault 2.0 sowie die Königsklasse Formula Renault 3.5 Series, aus der zum Beispiel der Australier Daniel Ricciardo oder der Franzose Jean-Eric Vergne letztes Jahr direkt zur Scuderia Toro Rosso in die Formel 1 wechselten. Ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass diese Meisterschaft keinen Vergleich zu scheuen braucht. Doch auch in all den oben genannten Klassen wird auf dem Red Bull Ring um Punkte gekämpft werden.

Die sportliche Bedeutung der World Series by Renault hat auch Eurosport erkannt. Der Sportkanal ist seit Jahren treuer Begleiter der Rennserie und überträgt die Läufe der 3,5-Liter-Klasse jeweils live im TV. Bis zu 100.000 begeisterte Zuschauer direkt an den Rennstrecken sorgen dabei stets für tolle Bilder.

Umrahmt sind die Renntage der World Series by Renault stets von tollen Acts auch abseits der Rennstrecke. Unterhaltung für die ganze Familie steht dabei im Vordergrund. Näheres zum Rahmenprogramm erfahren Sie weiter hinten.

Terminkalender der World Series by Renault 2013

06./07. April Monza (Italien) 27./28. April Motorland Aragon (Spanien) 11.-12. Mai Imola (Italien) nur Eurocup Clio 25./26. Mai Monte Carlo (Monaco) 01./02. Juni Spa-Francorchamps (Belgien) 22./23. Juni Moscow Raceway (Russland) 21./22. Juli Red Bull Ring (Österreich) 14./15. September Hungaroring Budapest (Ungarn) 28./29. September Paul Ricard (Frankreich) 19./20. Oktober Barcelona (Spanien) 2./3. November Motorland Aragon (Spanien) nur Eurocup Clio

Weitere Infos findet man unter www.worldseriesbyrenault.com/de

Aktuelle Fotos vom Jahr 2013 zum Downloaden unter

http://media.renault.at/?act=612&tab=media

