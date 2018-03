"Neue UNO-Führung für die Gleichberechtigung und den Schutz von Frauen und Mädchen"

Phumzile Mlambo-Ngcuka wird neue Exekutivdirektorin von UN Women

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass mit Frau Mlambo-Ngcuka eine Exekutivdirektorin mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Frauenrechte bestellt wurde und bin mir sicher, dass die gute Zusammenarbeit zwischen UN Women und Österreich im Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen fortgesetzt werden kann", erklärte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger anlässlich der heutigen Ernennung von Phumzile Mlambo-Ngcuka zur neuen Exekutivdirektorin der UNO-Agentur für Frauenangelegenheiten (UN Women) durch Ban Ki-Moon, den Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Die ehemalige Vizepräsidentin von Südafrika, damals erste Frau in dieser Position, bringt jahrelange Erfahrung in der Arbeit für Frauenrechte im Rahmen von Organisationen der Zivilgesellschaft in ihre neue Tätigkeit mit. Sie übernimmt den Posten von Michelle Bachelet, die diesen im März 2013 niederlegte. UN Women, das seit 2010 existiert, ist das Ergebnis von Bemühungen alle Anstrengungen der UNO im Bereich der Gleichstellung und Ermächtigung von Frauen zu bündeln.

"Die Tätigkeit von UN Women etwa in der Unterstützung von Staaten im Kampf gegen Diskriminierung und geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist enorm wichtig und Voraussetzung für die Entwicklung eines Landes. In allen Teilen der Welt werden Frauen und Mädchen nach wie vor in vielen Bereichen wirtschaftlich und sozial benachteiligt sowie Opfer von Gewalt", betonte der Vizekanzler.

Die österreichische Außen- und Entwicklungspolitik setzt seit langem einen Schwerpunkt auf Frauenrechte und die Stärkung von Frauen in allen Bereichen und unterstützt die wichtige Arbeit von UN Women und steht dafür auch in anderen internationalen Gremien, wie dem UNO-Menschenrechtsrat, ein. "Österreich unterstützt Projekte von UN Women, als derzeitiges Mitglied des UN Women Exekutivrats sind wir umso mehr in die aktuellen Entwicklungen der Organisation eingebunden."

"Unser Ziel ist es, auf die volle und gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben weltweit hinzuwirken. Die Anliegen der Frauen müssen die Anliegen der gesamten Gesellschaft sein und UN Women leistet dazu einen großen Beitrag. Ich gratuliere Frau Mlambo-Ngcuka zu ihrer Ernennung und wünsche ihr und ihrem Team alles Gute für ihre herausfordernde und wichtige Arbeit ", so der Vizekanzler abschließend.

