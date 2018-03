WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Unternehmens-schiffe auf Kurs - von Isbell Widek

Der wirtschaftliche Aufschwung liegt eben doch im Auge des Betrachters

Wien (OTS) - Glück oder Unglück ist eine Frage der Perspektive. Auch der wirtschaftliche Aufschwung liegt offenbar ganz im Auge des Betrachters. Zwar sind sich offenbar alle darin einig, dass es der Wirtschaft schon bald sehr viel besser gehen wird - in der Diskussion um das Wann gibt es aber komplett gegensätzliche Auffassungen. Auf der einen Seite die Sichtweise der Wirtschaftsforscher: Sie sind gezwungen, aufgrund der ihnen vorliegenden Zahlen bei jedem Termin ihre Konjunkturprognosen nach unten zu revidieren. Erste - und auch nur lauwarme - Verbesserungen erwarten sie unisono frühestens im zweiten Halbjahr dieses Jahres.

Auf der anderen Seite stehen die Manager der großen Betriebe dieses Landes: Zu dem von ihnen verantworteten Bereich befragt, können sie nur Positives vermelden (siehe auch Artikel auf Seite 2). Der allgemeine Tenor geht in die Richtung, dass nach kleineren Rückschlägen seit Beginn der Krise 2008 das jeweilige Unternehmensschiff zurzeit durchaus auf Kurs sei. Einschränkungen in puncto Auftragslage und Produktivität bekommt man fast nur noch von Branchenvertretern zu hören - so gut wie nie jedoch von den Führungskräften.

Jetzt wäre es allerdings zu einfach, einer dieser beiden Gruppen schlicht Irrtum zu unterstellen.

Wahr ist vielmehr: Die Krise hat die Geschäfte der Wirtschaft weltweit beeinträchtigt. Ebenso wahr ist aber auch, dass heimische Unternehmen bis jetzt ganz gut weggekommen sind: Nach krisenbedingten Einbrüchen sind sie wieder auf einem guten Weg, mit nach oben offenen Gewinnerwartungen. Und doch sind die Wachstumswerte insgesamt noch lange nicht dort, wo wir - und die Experten - sie uns alle wünschen.

Und genau dieser Widerspruch ist die Crux an der Sache. Die große Gefahr ist nämlich, dass wir es uns zu leicht machen. Denn wenn gleich zwei Wirtschaftsberichte (OECD und Bundesregierung) der heimischen Wirtschaft ein hervorragendes Zeugnis ausstellen, werden die darin enthaltenen Kritikpunkte nur allzu leicht und gerne übersehen. Wenn wir aber tatsächlich besser werden wollen, müssen wir uns aber genau darauf konzentrieren. Es geht nämlich nicht nur darum, bereits Geleistetes zu bewahren, sondern neue Probleme bestmöglich zu lösen.

